Çerkezköy'de Servisteki Taksi Liftten Düştü: Araçta Göçükler Oluştu

Çerkezköy'de Servisteki Taksi Liftten Düştü

Olayın Detayları

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bakım için oto servisine bırakılan bir taksi, liftte bulunduğu sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle düştü ve hasar gördü.

Olayda şans eseri yaralanan olmadı, ancak araçta ciddi göçükler ve ezilmeler meydana geldi. Olay anı güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

İnceleme Başlatıldı

Servis yetkilileri ve ilgili birimler tarafından olayla ilgili soruşturma ve teknik inceleme başlatıldı. Yetkililer, düşmenin nedenini belirlemek için liftin ve bakım sürecinin ayrıntılarını inceliyor.

Gelişmeler oldukça kamuoyuyla paylaşılacak.

