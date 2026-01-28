Çerkezköy'de Servisteki Taksi Liftten Düştü: Araçta Göçükler Oluştu

Çerkezköy'de bakım için servise bırakılan taksi liftten düşerek göçükler oluştu. Yaralanma yok; olay güvenlik kamerasına yansıdı, inceleme sürüyor.

Yayın Tarihi: 28.01.2026 09:38
Güncelleme Tarihi: 28.01.2026 09:38
Olayın Detayları

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bakım için oto servisine bırakılan bir taksi, liftte bulunduğu sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle düştü ve hasar gördü.

Olayda şans eseri yaralanan olmadı, ancak araçta ciddi göçükler ve ezilmeler meydana geldi. Olay anı güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

İnceleme Başlatıldı

Servis yetkilileri ve ilgili birimler tarafından olayla ilgili soruşturma ve teknik inceleme başlatıldı. Yetkililer, düşmenin nedenini belirlemek için liftin ve bakım sürecinin ayrıntılarını inceliyor.

Gelişmeler oldukça kamuoyuyla paylaşılacak.

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları