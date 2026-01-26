Sapanca’da Tartışma Kanlı Bitti: 23 Yaşındaki Yasin Emre Solmaz Hayatını Kaybetti

Sapanca’da çıkan kavgada bıçaklanan 23 yaşındaki Yasin Emre Solmaz kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi; şüpheliler K.Y.Y. ve E.Y. firar etti.

Yayın Tarihi: 26.01.2026 11:28
Güncelleme Tarihi: 26.01.2026 11:28
Olayın Detayları

Sakarya’nın Sapanca ilçesinde meydana gelen kavgada 23 yaşındaki Yasin Emre Solmaz bıçaklanarak ağır yaralandı. Olay, Güldibi Mahallesi Ardıç Sokak üzerinde, Yasin Emre Solmaz (23) ile K.Y.Y. (19) ve E.Y. (20) arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle yaşandı.

Tartışma sırasında, iddialara göre K.Y.Y. tarafından bıçaklanan Solmaz, karın bölgesinden aldığı darbeler sonucu ağır yaralandı. Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Solmaz hastaneye kaldırıldı.

Karın bölgesinden bıçaklanarak ağır yaralanan Solmaz, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olay yerinden firar eden şüpheliler K.Y.Y. ve E.Y. için polis ekipleri tarafından geniş çaplı arama ve çalışma başlatıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor; yetkililer, olayın nedeni ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiğini bildiriyor.

