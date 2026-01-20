Çerkezköy'de Zincirleme Kaza: Polis Aracına ve Elektrik Direğine Çarpan Otomobilde 1 Yaralı

Çerkezköy'de zincirleme kaza: Park halindeki polis aracına çarptı

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde, Çerkezköy-Çorlu yolu üzerinde yaşanan trafik kazasına müdahale eden ekiplerin bulunduğu güzergâhta ikinci bir kaza meydana geldi. İlk kazaya müdahale eden trafik ekiplerinin tepe lambası açık, park halinde bulunan ekip aracına ve bir elektrik direğine başka bir otomobil çarptı.

Olayın gelişimi

Edinilen bilgiye göre, Otogar istikametine seyir halinde olan bir otomobil sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Bu ilk kazada yaralanan olmazken, polis ekipleri olay yerine gelerek aracı kaldırmak ve trafik güvenliğini sağlamak amacıyla güzergahta önlem aldı.

Bu sırada aynı yönde ilerleyen başka bir otomobil, sürücüsünün yine direksiyon hâkimiyetini yitirmesi sonucu kontrolünü kaybederek müdahale eden ve içerisinde kimsenin bulunmadığı trafik polisi aracına ve yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle elektrik direği zarar gördü ve elektrik kabloları yola sarktı.

Müdahale ve son durum

Olayın bildirilmesi üzerine itfaiye, TREDAŞ ve sağlık ekipleri sevk edildi. TREDAŞ ekipleri bölgede elektrik akımını keserken, polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. Kazada yaralanan sürücüye sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili olarak polis ekiplerinin başlattığı tahkikat sürüyor. Güvenlik önlemleri ve soruşturma devam etmektedir.

