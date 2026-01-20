Rize'de "torbacı" operasyonu: 3 tutuklama, 47,06 gram bonzai ve 837 hap

Yayın Tarihi: 20.01.2026 14:32
Güncelleme Tarihi: 20.01.2026 14:32
Rize İl Emniyet Müdürlüğü'nden narkotik operasyonu

Rize İl Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan ve "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonu Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yürüttü. İl genelinde huzur ve güven ortamının artırılması ve gençlerin uyuşturucu maddelerden korunması amacıyla yapılan çalışmalarda, ekipler 47,06 gram sentetik kannabinoid (bonzai) hammaddesi ile 837 adet sentetik ecza hapı ele geçirdi.

Düzenlenen operasyonda yakalanan 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Şahıslar, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

