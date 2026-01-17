Ceyhan'da Cezaevi Kavşağında Trafik Kazası: 1 Ölü

Adana'nın Ceyhan ilçesinde Özdemir Sabancı Bulvarı cezaevi kavşağında otomobil ile üç tekerlekli motosiklet çarpıştı; sürücü Şaban Coşkun hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 17.01.2026 17:43
Güncelleme Tarihi: 17.01.2026 17:44
Özdemir Sabancı Bulvarı'nda çarpışma

Adana'nın Ceyhan ilçesinde meydana gelen kazada, otomobil ile üç tekerlekli motosiklet çarpıştı ve bir kişi yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 15.20 sıralarında Özdemir Sabancı Bulvarı cezaevi kavşağında gerçekleşti. Şehir merkezinden Bölge Trafik istikametine seyir halinde olan R.K. yönetimindeki 34 KFV 448 plakalı otomobil, Büyükmangıt Mahallesi girişi cezaevi kavşağında, Şaban Coşkun (54) idaresindeki 01 AIJ 702 plakalı üç tekerlekli motosiklet ile çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle orta refüje savrulan motosiklet sürücüsü Şaban Coşkun ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ve polis ekipleri geldi. 112 Acil Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Coşkun'un hayatını kaybettiği belirlendi.

Otomobil sürücüsü R.K. polis ekiplerince gözaltına alınırken, olay yerinde nöbetçi savcının yaptığı incelemenin ardından Coşkun'un cenazesi Adana Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

