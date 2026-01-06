CHP İstanbul İl Kongresi'nde Hile İddiası: 10 Sanık Hakim Karşısında

CHP İstanbul İl Kongresi'nde hile iddiasıyla aralarında Özgür Çelik'in de bulunduğu 10 sanık, 8 Ekim 2023 kongresine ilişkin davada ilk kez hakim karşısına çıkıyor.

Yayın Tarihi: 06.01.2026 10:32
Güncelleme Tarihi: 06.01.2026 10:32
CHP İstanbul İl Kongresi'nde Hile İddiası: 10 Sanık Hakim Karşısında

CHP İstanbul İl Kongresi'nde Hile İddiası: 10 Sanık Hakim Karşısında

Duruşma ve sanıklar

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Kongresi'ne ilişkin hile iddiasıyla, aralarında CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in de bulunduğu 10 sanık, bugün ilk kez hakim karşısına çıkıyor.

Duruşma, İstanbul 72. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından Marmara Ceza infaz Kurumları Silivri Kampüsü'nde görülecek. Davada tutuksuz sanık Özgür Çelik duruşma salonuna geldi.

İddianamenin içeriği ve talep

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan iddianamede, davalılar arasında CHP Genel Başkanlığı, CHP İstanbul İl Başkanlığı, Aydın Karaaslan, Fahrettin Çırak, İnan Güney, Melda Tanişman Tutan, Niyazi Güneri, Özgür Çelik, Rıza Akpolat, Tülay Yavuz, Uğur Gökdemir ve Veli Gümüş 'davalı' olarak yer aldı.

İddianamede, 8 Ekim 2023 tarihinde gerçekleştirilen CHP İstanbul İl Kongresi'nde, yarışan bir adayın (Özgür Çelik) seçimi kazanması amacıyla delegelere maddi menfaat sağlanması ve delegelerin oylarını bir aday lehine alma hedefiyle yakınlarını işe sokmayı vaat etme suretiyle hile karıştırıldığı ileri sürüldü. Dosyada, bahsi geçen kongre ve bu kongrede alınan kararların iptaline karar verilmesi talep edildi.

Savcılık, aralarında Özgür Çelik, Rıza Akpolat ve İnan Güney'in bulunduğu 10 kişi hakkında, 'siyasi parti kongreleri seçimleri için yapılan olamayacak hile karıştırma' suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası talep etti.

CHP İstanbul İl Başkanlığı seçimlerinde hile iddiasıyla 10 sanık ilk kez hakim karşısına...

CHP İstanbul İl Başkanlığı seçimlerinde hile iddiasıyla 10 sanık ilk kez hakim karşısına çıkıyor

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Nevşehir'de FETÖ firarisi yakalandı — 6 yıl 3 ay kesinleşmiş ceza
2
CHP İstanbul İl Kongresi’nde Hile İddiası: 10 Sanık Hakim Karşısında
3
Ordu'da Son Bir Haftada 12 bin 410 Araç Kontrolü
4
Bursa'da direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü hobi evine girdi — Güvenlik kamerası
5
Şanlıurfa'da Asansör Faciası: Servis Şoförü Osman Kaya (52) Hayatını Kaybetti
6
Ordu'da 29 Aranan Şüpheli Yakalandı, 17'si Tutuklandı
7
Burdur'da Yoğun Siste 4 Araçlı Zincirleme Kaza: 1'i Ağır 2 Yaralı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları