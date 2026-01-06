CHP İstanbul İl Kongresi'nde Hile İddiası: 10 Sanık Hakim Karşısında

Duruşma ve sanıklar

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Kongresi'ne ilişkin hile iddiasıyla, aralarında CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in de bulunduğu 10 sanık, bugün ilk kez hakim karşısına çıkıyor.

Duruşma, İstanbul 72. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından Marmara Ceza infaz Kurumları Silivri Kampüsü'nde görülecek. Davada tutuksuz sanık Özgür Çelik duruşma salonuna geldi.

İddianamenin içeriği ve talep

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan iddianamede, davalılar arasında CHP Genel Başkanlığı, CHP İstanbul İl Başkanlığı, Aydın Karaaslan, Fahrettin Çırak, İnan Güney, Melda Tanişman Tutan, Niyazi Güneri, Özgür Çelik, Rıza Akpolat, Tülay Yavuz, Uğur Gökdemir ve Veli Gümüş 'davalı' olarak yer aldı.

İddianamede, 8 Ekim 2023 tarihinde gerçekleştirilen CHP İstanbul İl Kongresi'nde, yarışan bir adayın (Özgür Çelik) seçimi kazanması amacıyla delegelere maddi menfaat sağlanması ve delegelerin oylarını bir aday lehine alma hedefiyle yakınlarını işe sokmayı vaat etme suretiyle hile karıştırıldığı ileri sürüldü. Dosyada, bahsi geçen kongre ve bu kongrede alınan kararların iptaline karar verilmesi talep edildi.

Savcılık, aralarında Özgür Çelik, Rıza Akpolat ve İnan Güney'in bulunduğu 10 kişi hakkında, 'siyasi parti kongreleri seçimleri için yapılan olamayacak hile karıştırma' suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası talep etti.

CHP İstanbul İl Başkanlığı seçimlerinde hile iddiasıyla 10 sanık ilk kez hakim karşısına çıkıyor