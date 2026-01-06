CHP İstanbul İl Kongresi'ne Hile İddiası: 10 Sanıklı Dava Ertelendi

CHP İstanbul İl Kongresi’ndeki hile iddiasıyla yargılanan 10 sanığın duruşması, eksikliklerin giderilmesi ve savunmaların alınması için ertelendi.

Yayın Tarihi: 06.01.2026 19:08
Güncelleme Tarihi: 06.01.2026 19:08
8 Ekim 2023 tarihinde yapılan CHP İstanbul İl Kongresi seçimlerinde oy kullanmaya hile karıştırıldığı iddiasıyla yargılanan 10 sanık bugün ilk kez hakim karşısına çıktı. Duruşma, İstanbul 72. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından, Marmara Ceza İnfaz Kurumları Silivri Kampüsünde görüldü.

Duruşma ve katılımcılar

Duruşmaya, tutuksuz sanık CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, Veli Gümüş ile tarafların avukatları katıldı. Duruşma, saat 10.30 sıralarında başladı ve Özgür Çelik, Rıza Akpolat ile İnan Güney savunma yaptı. Mahkeme, savunmaların ardından ara verdi.

Veli Gümüş'ün savunması

Tutuklu sanık ve Beykoz Belediyesi Özel Kalem Müdürü Veli Gümüş savunmasında şunları söyledi: "Ne yazık ki bizler burada, görevimizi tüm benliğimizle ve kendimizi adayarak hakkıyla yerine getirmeye çalışmış olmamıza rağmen, kandırılmalara ve kumpaslara kurban edilmenin bedelini ödüyoruz. Gece gündüz demeden verilen tüm emeklere karşı bu durum, açık bir vefasızlıktır. Vermiş olduğum tüm ifadeleri samimiyetle verdim. Ne yüzümü yere eğdirecek, ne bana güvenenlerin güvenini boşa çıkaracak, ne de başkasının hakkına girecek bir söz söyledim ya da bir eylemde bulundum. Nitekim kayıtlar incelendiğinde, Cemal Canpolat’ın listesinde yer aldığım açıkça görülmektedir. Bu nedenle, Cemal Canpolat’ın listesinden Özgür Çelik’in kazanması için herhangi bir iş ya da işleme dahil olmam, hayatın olağan akışıyla bağdaşmamaktadır. Söz konusu ses kaydının ortaya çıkmasının ardından, durumun önüne geçilmesi amacıyla dönemin Beykoz İlçe Başkanı Mahir Taştan’ın yanına Uğur Gökdemir ile birlikte gittik. Uğur Gökdemir, elinde bulunan ses kaydını teslim etti ve gerekli yerlere ulaştırılacağını, işlemlerin yapılacağını beyan etti. Kayıt teslim edildikten sonra, Uğur Gökdemir söz konusu ses kaydını telefonundan sildi. Ancak sürecin devamında, Cemal Canpolat’ın listesine alınmaması nedeniyle yaşadığı hayal kırıklığının etkisiyle hareket ederek Fahrettin Çırak ile iletişime geçmiş ve kendisine sunulan teklifleri kabul etmeyi tercih etmiştir. Hali hazırda hiçbir kanıt olmamasına rağmen 90 gündür tutukluyum. Ben bana güvenenlerin güvenini kıracak bir şey yapmadım."

Uğur Gökdemir'ün savunması

Son savunmayı yapan tutuksuz sanık eski Beykoz Belediye Meclis Üyesi Uğur Gökdemir ise, "Ben Veli Gümüş ile 2023 yılında samimi oldum, şu an bana kırgın olduğu için bana iftira atıyor. Ben rüşvet ve yolsuzluktan anılan bir insanı desteklemek istemedim. Yok rüşvetmiş, yok başka bir şeymiş, bu konularla alakalı bir konuşma hiç geçmedi aramızda. Ben, bunları vicdanım rahat söylüyorum. Özgür Çelik bana sahip çıkmadığı için CHP’den istifa ettim. Biz, mahkemeye sunulan o konuşmalarda Giresun’u konuştuk, fındık konuştuk. Bir insan bunu neden kayda alır bilmiyorum. Kimin kayda aldığından da haberim yok. Benim, ne Murat Demir ile, ne de bir başkasıyla konuşmam yoktur. Fahrettin Çırak’ı da tanımıyorum. Benim onunla bir diyaloğum olmadı, para alışverişim yoktur. Bana iftira atıyorlar. Bu dosyada sadece Veli Gümüş ile tanışıyorum. Veli Gümüş, İstanbul İl Başkanlığı seçimlerini kazanacağından çok emindi. Seçimlerde önce, 'artık il başkan yardımcısıyım' diye geziyordu ortalıkta. Bu iddianamede ve burada bulunan sanıklar tarafından bana iftira atılmaktadır'" dedi.

Mahkeme kararları

Yaklaşık 1 saatlik aranın ardından ara kararını açıklayan mahkeme, savunmaları alınmayan sanıkların gelecek celse dinlenmesine ve dosyada bulunan eksik hususların giderilmesine hükmederek, duruşmayı erteledi.

