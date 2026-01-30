Cide'de Ekmek Fırını Çatısında Yangın İtfaiye Tarafından Söndürüldü

Kastamonu'nun Cide ilçesinde ekmek fırınının üst katındaki evin çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle diğer binalara sıçramadan söndürüldü.

Yayın Tarihi: 30.01.2026 18:24
Güncelleme Tarihi: 30.01.2026 19:35
Cide'de fırın çatısında çıkan yangın kontrol altına alındı

Kastamonu'nun Cide ilçesi Kasaba Mahallesi Atatürk Caddesi'nde, ekmek fırınının bulunduğu binanın üst katında çıkan yangın, çevredekilerin ihbarı üzerine sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olay ve müdahale

Edinilen bilgiye göre, fırının üst katındaki evin çatısında başlayan yangın kısa sürede büyüdü. İtfaiye ekipleri kısa sürede olay yerine gelerek müdahele etti ve yangın diğer binalara sıçramadan kontrol altına alındı.

Yangında evin çatısında büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Yangının baca kısmından kaynaklandığı değerlendiriliyor.

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları