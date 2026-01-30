Cide'de Ekmek Fırını Çatısında Yangın İtfaiye Tarafından Söndürüldü

Cide'de fırın çatısında çıkan yangın kontrol altına alındı

Kastamonu'nun Cide ilçesi Kasaba Mahallesi Atatürk Caddesi'nde, ekmek fırınının bulunduğu binanın üst katında çıkan yangın, çevredekilerin ihbarı üzerine sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olay ve müdahale

Edinilen bilgiye göre, fırının üst katındaki evin çatısında başlayan yangın kısa sürede büyüdü. İtfaiye ekipleri kısa sürede olay yerine gelerek müdahele etti ve yangın diğer binalara sıçramadan kontrol altına alındı.

Yangında evin çatısında büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Yangının baca kısmından kaynaklandığı değerlendiriliyor.

