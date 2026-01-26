Cide'de Kardeşini Ahıra Kilitleyip Ateşe Verdiği İddiası: Sanık Hakim Karşısında

Kastamonu Cide'de 29 Temmuz 2025'teki yangında kardeşini ahıra kilitleyip ateşe verdiği iddia edilen Mecit B.'nin yargılanmasına başlandı.

Yayın Tarihi: 26.01.2026 16:34
Güncelleme Tarihi: 26.01.2026 17:15
Cide'de Kardeşini Ahıra Kilitleyip Ateşe Verdiği İddiası: Sanık Hakim Karşısında

Cide'de Kardeşini Ahıra Kilitleyip Ateşe Verdiği İddiası: Sanık Hakim Karşısında

Kastamonu'nun Cide ilçesinde, 29 Temmuz 2025 tarihinde meydana gelen yangınla ilgili olarak kardeşini ahıra kilitlediği ve ateşe verdiği iddia edilen Mecit B. hakkında yargılama başladı. Duruşmada sanık, mağdur ve tanıklar ile taraf avukatları hazır bulundu.

Olayın seyri

Olay, Başköy köyü Pire Mahallesi'nde bir iki katlı evde başlayan yangınla başladı. Kısa sürede büyüyen yangın, evin bitişiğindeki samanlığa da sıçradı. İhbar üzerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edilerek yangın söndürüldü. Yangın sonucu ev kullanılmaz hale gelirken, Mecit B. (65) ile kardeşi Mevlüt B. (78) yaralandı ve Cide Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Mevlüt B.'nin, yangının kendisine yönelik kasten çıkarıldığı ve öldürme teşebbüsünde bulunulduğu yönünde şikayette bulunması üzerine Cide Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı; Mecit B. gözaltına alınıp tutuklandı.

Duruşmada sanığın savunması

Sanık Mecit B. duruşmada kendisini savunarak suçlamaları reddetti. Mecit B. ifadelerinde şunları söyledi: "Yangında ahırda kimseyi görmedim. İtfaiyeyi aradım, sonra hortum alıp yangını söndürmeye çalıştım. O sırada kapıdan kardeşim çıktı. Bana vurup sonra kaçtı. Yangına müdahale ederken benim de bacaklarım yandı. Ben, yangını görünce elime hortum alıp söndürmeye çalıştım. Mevlüt ise yanıma gelip tahta ile benim kafama vurdu. Elinde bidon vardı, bana vurup kaçarken tutuştu. Kafama tahta ile vurunca kafamdan kan geldi. Ben de onun yüzünden yanmaya başladım. Mevlüt de 'yandım' diyerek koşarak kaçtı. Elimde hortum ile Mevlüt'e de su tuttum ama o koşarak yanımdan gitti."

Mecit B. ayrıca evde motor bulunduğunu, kapağın düşmüş olabileceğini ve kapıları kilitlemediğini belirterek yangını çıkardığı iddiasını reddetti: "Ben evi yakmadım, kapıları kilitlemedim. Yangın önce ahırda çıkıyor, sonra kıvılcımlar nedeniyle samanlığa sıçrıyor."

Mağdurun iddiası ve tanık beyanları

Şikayetçi Mevlüt B. ise ahırda çalıştığını, pencere arasından gaz gibi bir şey geldiğini ve kapının kendisine kilitlendiğini iddia etti. Mevlüt B.'nin ifadesi şu şekilde: "Ahırda yangın çıkınca ben kapıyı tekmeleyip dışarı çıktım. Elim, yüzüm yanıyordu. Bağıra bağıra çeşmeye koştum, 'yanıyorum' diye. Ahırdan çıkınca kardeşim benim üzerime benzin döküp yaktı, alev aldım."

Tanık olarak dinlenen F.K. olay günü Mevlüt'ün bağırdığını ve üzerindeki kıyafetlerin yandığını gördüğünü, Mecit'i olay yerinde görmediğini belirtti: "Evden çıktığımda ev zaten yanıyordu. Yangının nasıl başladığını görmedim."

Savunma, tanık ve yakın beyanları

Sanığın eşi Şengül B. yangın günü İstanbul'da olduğunu, Mecit'in köyde tek başına bulunduğunu söyledi. Eşinin, aralarındaki miras anlaşmazlığı nedeniyle kardeşiyle sorunu olduğunu ve daha önce Mevlüt'ün Mecit'i bıçakladığını aktardı.

Sanık avukatı, Mecit'in daha önce sabıkası bulunmadığını, mağdurun 2011'den beri kin beslediğini öne sürerek tahliye talep etti. Avukat, ayrıca Mevlüt'ün olaydan sonra hastaneden video çekip haber kanallarına gönderdiğini ve uzun süre jandarmaya ifade vermediğini savundu.

Önceki hususlar

Kamuoyuna yansıyan bilgilere göre, 2017 yılında çıkan miras kavgasında Mevlüt B., kardeşi Mecit B.'yi 6 yerinden bıçaklayarak yaralamış ve bu olay nedeniyle 3 yıl 9 ay hapis cezası almıştı. Taraflar arasında miras kaynaklı anlaşmazlığın 2011'den beri devam ettiği kaydedildi.

Duruşma tutanaklarına göre, mahkeme süreci devam ediyor ve taraf beyanları ile delillerin değerlendirilmesi bekleniyor.

ALEVLERE TESLİM OLAN EV KÜLE DÖNMÜŞTÜ (ARŞİV)

ALEVLERE TESLİM OLAN EV KÜLE DÖNMÜŞTÜ (ARŞİV)

SANIK MECİT B.

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Şanlıurfa’da tüp patlaması: Ölü sayısı 4’e yükseldi
2
Antalya Büyükşehir Yolsuzluk Soruşturması: 26 Eylem, 41 Şüpheli
3
Şanlıurfa Bozova'da tüp patlaması: Ölü sayısı 4'e yükseldi
4
Ali Meşe Uğurlandı: Yanan Evinin Önünde Kedisine Sarılan 93 Yaşındaki Adam
5
Kocaeli'de Sosyal Medya Paylaşımı Yapan Hemşire İ.A. Adli Kontrolle Serbest Bırakıldı
6
Antalya Serik’te Jandarma Operasyonu: Araçtan 45 Ruhsatsız Glock Tabanca Çıktı
7
Kocaeli Körfez’de Yıkım Sırasında Çatı Yangını: İtfaiye Müdahale Etti

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları