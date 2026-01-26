Cide'de Kardeşini Ahıra Kilitleyip Ateşe Verdiği İddiası: Sanık Hakim Karşısında

Kastamonu'nun Cide ilçesinde, 29 Temmuz 2025 tarihinde meydana gelen yangınla ilgili olarak kardeşini ahıra kilitlediği ve ateşe verdiği iddia edilen Mecit B. hakkında yargılama başladı. Duruşmada sanık, mağdur ve tanıklar ile taraf avukatları hazır bulundu.

Olayın seyri

Olay, Başköy köyü Pire Mahallesi'nde bir iki katlı evde başlayan yangınla başladı. Kısa sürede büyüyen yangın, evin bitişiğindeki samanlığa da sıçradı. İhbar üzerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edilerek yangın söndürüldü. Yangın sonucu ev kullanılmaz hale gelirken, Mecit B. (65) ile kardeşi Mevlüt B. (78) yaralandı ve Cide Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Mevlüt B.'nin, yangının kendisine yönelik kasten çıkarıldığı ve öldürme teşebbüsünde bulunulduğu yönünde şikayette bulunması üzerine Cide Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı; Mecit B. gözaltına alınıp tutuklandı.

Duruşmada sanığın savunması

Sanık Mecit B. duruşmada kendisini savunarak suçlamaları reddetti. Mecit B. ifadelerinde şunları söyledi: "Yangında ahırda kimseyi görmedim. İtfaiyeyi aradım, sonra hortum alıp yangını söndürmeye çalıştım. O sırada kapıdan kardeşim çıktı. Bana vurup sonra kaçtı. Yangına müdahale ederken benim de bacaklarım yandı. Ben, yangını görünce elime hortum alıp söndürmeye çalıştım. Mevlüt ise yanıma gelip tahta ile benim kafama vurdu. Elinde bidon vardı, bana vurup kaçarken tutuştu. Kafama tahta ile vurunca kafamdan kan geldi. Ben de onun yüzünden yanmaya başladım. Mevlüt de 'yandım' diyerek koşarak kaçtı. Elimde hortum ile Mevlüt'e de su tuttum ama o koşarak yanımdan gitti."

Mecit B. ayrıca evde motor bulunduğunu, kapağın düşmüş olabileceğini ve kapıları kilitlemediğini belirterek yangını çıkardığı iddiasını reddetti: "Ben evi yakmadım, kapıları kilitlemedim. Yangın önce ahırda çıkıyor, sonra kıvılcımlar nedeniyle samanlığa sıçrıyor."

Mağdurun iddiası ve tanık beyanları

Şikayetçi Mevlüt B. ise ahırda çalıştığını, pencere arasından gaz gibi bir şey geldiğini ve kapının kendisine kilitlendiğini iddia etti. Mevlüt B.'nin ifadesi şu şekilde: "Ahırda yangın çıkınca ben kapıyı tekmeleyip dışarı çıktım. Elim, yüzüm yanıyordu. Bağıra bağıra çeşmeye koştum, 'yanıyorum' diye. Ahırdan çıkınca kardeşim benim üzerime benzin döküp yaktı, alev aldım."

Tanık olarak dinlenen F.K. olay günü Mevlüt'ün bağırdığını ve üzerindeki kıyafetlerin yandığını gördüğünü, Mecit'i olay yerinde görmediğini belirtti: "Evden çıktığımda ev zaten yanıyordu. Yangının nasıl başladığını görmedim."

Savunma, tanık ve yakın beyanları

Sanığın eşi Şengül B. yangın günü İstanbul'da olduğunu, Mecit'in köyde tek başına bulunduğunu söyledi. Eşinin, aralarındaki miras anlaşmazlığı nedeniyle kardeşiyle sorunu olduğunu ve daha önce Mevlüt'ün Mecit'i bıçakladığını aktardı.

Sanık avukatı, Mecit'in daha önce sabıkası bulunmadığını, mağdurun 2011'den beri kin beslediğini öne sürerek tahliye talep etti. Avukat, ayrıca Mevlüt'ün olaydan sonra hastaneden video çekip haber kanallarına gönderdiğini ve uzun süre jandarmaya ifade vermediğini savundu.

Önceki hususlar

Kamuoyuna yansıyan bilgilere göre, 2017 yılında çıkan miras kavgasında Mevlüt B., kardeşi Mecit B.'yi 6 yerinden bıçaklayarak yaralamış ve bu olay nedeniyle 3 yıl 9 ay hapis cezası almıştı. Taraflar arasında miras kaynaklı anlaşmazlığın 2011'den beri devam ettiği kaydedildi.

Duruşma tutanaklarına göre, mahkeme süreci devam ediyor ve taraf beyanları ile delillerin değerlendirilmesi bekleniyor.

ALEVLERE TESLİM OLAN EV KÜLE DÖNMÜŞTÜ (ARŞİV)