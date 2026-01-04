DOLAR
43,02 0%
EURO
50,44 0%
ALTIN
5.984,94 0%
BITCOIN
3.929.902,41 -1,12%

Cilvegözü Sınır Kapısı'nda Eşya Yüklü Tır Alevlere Teslim Oldu

Hatay Reyhanlı'da Suriye'ye geçiş için bekleyen eşya yüklü tır, Cilvegözü Sınır Kapısı'nda alev alarak yandı; sürücü yangını yara almadan atlattı.

Yayın Tarihi: 04.01.2026 09:10
Güncelleme Tarihi: 04.01.2026 09:15
Cilvegözü Sınır Kapısı'nda Eşya Yüklü Tır Alevlere Teslim Oldu

Cilvegözü Sınır Kapısı'nda Eşya Yüklü Tır Alevlere Teslim Oldu

Reyhanlı, Hatay

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde, Cilvegözü Sınır Kapısı mevkiinde Suriye'ye geçiş için sırada bekleyen eşya yüklü park halindeki bir tır alev alarak yandı.

İhbar üzerine bölgeye Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürülürken tır kullanılmaz hale geldi ve dorsesinin büyük kısmı yandı.

Yangın sırasında kendini araçtan atan sürücünün yangını yara almadan atlattığı öğrenildi.

HATAY'DA SINIR KAPISINDAN SURİYE’YE GEÇMEK İÇİN BEKLEYEN MOBİLYA YÜKLÜ PARK HALİNDEKİ TIR...

HATAY'DA SINIR KAPISINDAN SURİYE’YE GEÇMEK İÇİN BEKLEYEN MOBİLYA YÜKLÜ PARK HALİNDEKİ TIR, ALEVLERE TESLİM OLARAK YANDI.

HATAY'DA SINIR KAPISINDAN SURİYE’YE GEÇMEK İÇİN BEKLEYEN MOBİLYA YÜKLÜ PARK HALİNDEKİ TIR...

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

İLGİLİ HABERLER

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Düzce Sağlık Müdürü Uyardı: Soba değil, ihmal öldürür — Karbon Monoksit Tehlikesi
2
İzmir Demircili Sahili'nde 'Gökbey' Hurda Gemi Kaçak Söküm İncelemesi
3
Avcılar'da Takla Atan Otomobil E-5'e Daldı — O Anlar Kamerada
4
Arnavutköy AVM'de Parfüm Hırsızlığı Kamerada
5
İzmirli Mühendis Mustafa Sarıkavak Belgrad'da Tutuklandı
6
Karabağlar'da Dereye Düşen Köpek İtfaiye Tarafından Kurtarıldı
7
Adana'da Yılbaşı Gecesi Düğün Ofisine Parke Taşlı Saldırı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları