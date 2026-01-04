Cilvegözü Sınır Kapısı'nda Eşya Yüklü Tır Alevlere Teslim Oldu
Reyhanlı, Hatay
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde, Cilvegözü Sınır Kapısı mevkiinde Suriye'ye geçiş için sırada bekleyen eşya yüklü park halindeki bir tır alev alarak yandı.
İhbar üzerine bölgeye Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürülürken tır kullanılmaz hale geldi ve dorsesinin büyük kısmı yandı.
Yangın sırasında kendini araçtan atan sürücünün yangını yara almadan atlattığı öğrenildi.
