Cizre'de 2026 Güvenlik Toplantısı: Şırnak Emniyeti Tedbirleri Masaya Yatırdı

Toplantı ve katılımcılar

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Cizre'de düzenlenen 2026 yılının ilk güvenlik toplantısı, İlçe Emniyet Müdürlüğü binasında gerçekleştirildi. Toplantıya Şırnak İl Emniyet Müdürü Volkan Sazak başkanlık etti. Katılımcılar arasında Cizre İlçe Emniyet Müdürü Emre Tufan, emniyet müdür yardımcıları ve birim amirleri yer aldı.

Değerlendirme: 2025 ve 2026 hedefleri

Toplantıda 2025 yılı değerlendirmesi yapılarak tespit edilen eksikler ve yapılan çalışmalar masaya yatırıldı. Şırnak Valisi Birol Ekici tarafından iletilen 2026 talimatları doğrultusunda yeni stratejiler belirlendi.

Volkan Sazak toplantıda şu ifadeleri kullandı: "Şırnak Emniyet Müdürlüğü olarak Sayın Valimizin önderliğinde bizim en büyük hedefimiz Şırnak’ın huzurunu sağlamak. Elimizden geldiğince de Şırnak’ı en huzurlu şehirlerarasına almanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz."

Halk odaklı tedbirler ve uygulamalar

Emniyet yetkilileri, Cizre'nin huzuru ve güvenliği için yeni yıl itibarıyla uygulanacak strateji ve tedbirlerin vatandaş odaklı olacağını vurguladı. Sazak, kurumun sahada ve vatandaşın içinde olmaya devam edeceğini belirtti.

Toplantıda vurgulanan nokta: halk odaklı ve vatandaş merkezli güvenlik uygulamalarının sürdürüleceği, hizmetin 7/24 esasına göre yürütüleceği oldu.

Uyuşturucu ve asayişle mücadelede kararlılık

Güvenlik planının öncelikleri arasında uyuşturucu ile mücadele, aranan şahısların takibi, kaçakçılıkla mücadele ve asayiş tedbirlerinin üst düzeye çıkarılması yer aldı. Sazak, bu konuda net mesaj verdi:

"Suç ve Suçlu ile mücadelemiz artarak devam edecek özellikle uyuşturucu ile mücadelede. Bu yılda yeni operasyonlarımızla, yeni uygulamalarımızla bu şehirde uyuşturucuya yer vermeyeceğiz, uyuşturucu satanlara izin vermeyeceğiz. Aranan şahısların sokaklarımızda gezmesine müsaade etmeyeceğiz. Kaçakçılıkla mücadele, suçla mücadele, asayiş tedbirlerini en üst seviyede almaya devam edeceğiz.

İl emniyet müdürü olarak personelimin yanındayım, onlarla birlikte sokaktayız, vatandaşımızın içindeyiz. Bize güvensinler elimizden geldiğince bu şehrin huzuru için güvenlik tedbirlerini en seviyede almaya kararlı olduğumuzu bir kez daha vatandaşlarımıza ve tüm hemşerilerimize iletmek istiyorum."

Sonuç: Cizre'deki toplantı, 2025 değerlendirmesi ve 2026 hedeflerinin netleştirildiği; huzur, asayiş ve özellikle uyuşturucuyla mücadelede kararlılığın sürdürüleceği bir yol haritası ile tamamlandı.

Cizre’nin güvenlik tedbirleri masaya yatırıldı