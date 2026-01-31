Erzurum-Pasinler'de Trafik Kazası: 2 Yaralı

Erzurum-Pasinler karayolunda hafif ticari araç ile tır çarpıştı; 2 kişi yaralandı, yaralılar Erzurum Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 31.01.2026 22:44
Güncelleme Tarihi: 31.01.2026 22:45
Kaza ayrıntıları

Erzurum'u Pasinler ilçesine bağlayan karayolunda meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Erzurum-Pasinler karayolu Nenehatun Köprüsü civarında yaşandı. Olayda çarpışan araçlar 64 LD 375 plakalı hafif ticari araç ile 50 AB 565 yabancı plakalı tır olarak bildirildi. Bölgedeki zeminin kaygan olduğu tespit edildi.

Müdahale ve yaralıların durumu

Yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Hafif ticari araçta yaralı çıkan B.Ç. ve A.Ç., ambulansla Erzurum Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yol temizliği

Kaza sonrası Karayolları Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından yolda temizlik çalışması yapıldı.

