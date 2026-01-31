İnegöl'de Bıçaklı Kavga: 16 Yaşındaki Genç Yaralandı

İnegöl-Alanyurt yolunda çıkan kavgada İbrahim A.(16) sol bacağından bıçaklandı; şüpheli kaçtı, polis arıyor.

Yayın Tarihi: 31.01.2026 22:39
Güncelleme Tarihi: 31.01.2026 22:39
Olay yeri ve zaman

Bursa'nın İnegöl ilçesinde iki grup arasındaki tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü ve 1 kişi yaralandı.

Olay, saat 20.00 sıralarında İnegöl-Alanyurt yolu üzerinde meydana geldi.

Olayın gelişimi

Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan tartışma yoğunlaşarak kavgaya evrildi. Kavga sırasında kimliği belirlenemeyen bir kişi elindeki bıçakla İbrahim A.(16)'yı sol bacağından yaraladı.

Kanlar içinde kalan genç için çağrılan sağlık ekipleri ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yaralı daha sonra ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Soruşturma

Polis ekipleri kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

(ES)

