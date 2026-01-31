Erzurum-Pasinler yolunda trafik kazası: 2 yaralı
Hafif ticari araç ile tır çarpıştı, zeminin kayganlığı etkili oldu
Erzurum’u Pasinler ilçesine bağlayan karayolunda meydana gelen kazada, 64 LD 375 plakalı hafif ticari araç ile 50 AB 565 plakalı tır, Erzurum-Pasinler karayolu Nenehatun Köprüsü civarında çarpıştı.
Kazanın gerçekleştiği bölgede zeminin kaygan olduğu tespit edildi. Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Hafif ticari araçta yaralanan B.Ç. ve A.Ç., olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Erzurum Şehir Hastanesi’ne götürüldü.
Kaza sonrası Karayolları Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından yol üzerinde temizlik çalışması yapılarak trafik güvenliği sağlandı.
(MEK-NK)
