Erzurum-Pasinler yolunda trafik kazası: 2 yaralı

Erzurum-Pasinler karayolunda hafif ticari araç ile tır çarpıştı; zeminin kaygan olduğu kazada 2 kişi yaralandı, yaralılar Erzurum Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 31.01.2026 22:37
Güncelleme Tarihi: 31.01.2026 22:37
Hafif ticari araç ile tır çarpıştı, zeminin kayganlığı etkili oldu

Erzurum’u Pasinler ilçesine bağlayan karayolunda meydana gelen kazada, 64 LD 375 plakalı hafif ticari araç ile 50 AB 565 plakalı tır, Erzurum-Pasinler karayolu Nenehatun Köprüsü civarında çarpıştı.

Kazanın gerçekleştiği bölgede zeminin kaygan olduğu tespit edildi. Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Hafif ticari araçta yaralanan B.Ç. ve A.Ç., olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Erzurum Şehir Hastanesi’ne götürüldü.

Kaza sonrası Karayolları Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından yol üzerinde temizlik çalışması yapılarak trafik güvenliği sağlandı.

