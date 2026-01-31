Malatya'da Otobüs ile Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı

Malatya Battalgazi'de Elazığ Bulvarı'nda otobüs ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı; yaralılar hastaneye kaldırıldı, inceleme başlatıldı.

Yayın Tarihi: 31.01.2026 23:07
Güncelleme Tarihi: 31.01.2026 23:07
Kaza Battalgazi Elazığ Bulvarı'nda meydana geldi

Malatya'nın Battalgazi ilçesi Elazığ Bulvarı üzerinde, gündüz saatlerinde bir otobüs ile bir otomobil çarpıştı. Kazada, T.Y. idaresindeki 44 ACD 698 plakalı otobüs ile N.G. yönetimindeki 44 ACT 048 plakalı otomobil karıştı.

Çarpışma sonucu H.Y. ile Y.E.P. yaralandı. Yaralılara olay yerinde sağlık ekiplerince ilk müdahale yapıldıktan sonra hastaneye sevk edildiler.

Kaza ile ilgili yetkililer tarafından soruşturma ve inceleme başlatıldı.

