Malatya'da Otobüs ile Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı

Kaza Battalgazi Elazığ Bulvarı'nda meydana geldi

Malatya'nın Battalgazi ilçesi Elazığ Bulvarı üzerinde, gündüz saatlerinde bir otobüs ile bir otomobil çarpıştı. Kazada, T.Y. idaresindeki 44 ACD 698 plakalı otobüs ile N.G. yönetimindeki 44 ACT 048 plakalı otomobil karıştı.

Çarpışma sonucu H.Y. ile Y.E.P. yaralandı. Yaralılara olay yerinde sağlık ekiplerince ilk müdahale yapıldıktan sonra hastaneye sevk edildiler.

Kaza ile ilgili yetkililer tarafından soruşturma ve inceleme başlatıldı.

MALATYA'DA OTOBÜS İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 2 YARALI