Lüleburgaz'da kezzaplı saldırı iddiası: 3 yaralı

Olayın detayları ve soruşturma

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde, İstanbul Caddesi üzerinde bulunan bir çay ocağında yaşandığı öne sürülen kezzaplı saldırı iddiası kentte paniğe neden oldu.

İddiaya göre, işletme sahibi ile pavyonda çalışan genç arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın ardından işletmeden ayrıldığı öne sürülen pavyon çalışanının, bir süre sonra tekrar gelerek işletme sahibine kezzapla saldırdığı ve 3 kişinin yaralandığı bildirildi.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde ilk müdahaleler yapıldıktan sonra hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemleri alarak inceleme başlattı. Yetkililer, yaşanan olayla ilgili adli sürecin sürdüğünü ve iddiaların araştırıldığını bildirdi.

