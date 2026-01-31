İnegöl'de bıçaklı kavga: 16 yaşındaki İbrahim A. yaralandı

İnegöl-Alanyurt yolunda çıkan bıçaklı kavgada 16 yaşındaki İbrahim A. sol bacağından yaralandı; şüpheli kaçtı, polis arıyor.

Yayın Tarihi: 31.01.2026 22:46
Güncelleme Tarihi: 31.01.2026 22:46
İnegöl'de bıçaklı kavga: 16 yaşındaki İbrahim A. yaralandı

İnegöl'de bıçaklı kavga: 16 yaşındaki İbrahim A. yaralandı

Olayın detayları

Bursa'nın İnegöl ilçesinde iki grup arasında çıkan tartışma, saat 20.00 sıralarında İnegöl-Alanyurt yolu üzerinde kavgaya dönüştü.

Kavga sırasında, kimliği henüz belirlenemeyen bir şahsın elindeki bıçakla İbrahim A. (16) sol bacağından yaralandı. Kanlar içinde kalan çocuk, haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

BURSA'NIN İNEGÖL İLÇESİNDE İKİ GRUP ARASINDA ÇIKAN BIÇAKLI KAVGADA 1 KİŞİ YARALANDI

BURSA'NIN İNEGÖL İLÇESİNDE İKİ GRUP ARASINDA ÇIKAN BIÇAKLI KAVGADA 1 KİŞİ YARALANDI

BURSA'NIN İNEGÖL İLÇESİNDE İKİ GRUP ARASINDA ÇIKAN BIÇAKLI KAVGADA 1 KİŞİ YARALANDI

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

İLGİLİ HABERLER

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Antalya Aksu'da Hortum ve Fırtına: Seralarda Ciddi Hasar, Bir Kişi Yaralandı
2
Büyükçekmece'de feci kaza: Ali Altıntaş hayatını kaybetti
3
Malatya'da Otobüs ile Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı
4
Erzurum-Pasinler yolunda trafik kazası: 2 yaralı
5
Isparta'da Ortaokul Tuvaletlerine Kamera Yerleştirildi: Milli Eğitim İnceleme Başlattı
6
Alanya'da yağışta kontrolden çıkan otomobil refüjdeki ağaca çarpıp takla attı
7
İnegöl'de bıçaklı kavga: 16 yaşındaki İbrahim A. yaralandı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları