İnegöl'de bıçaklı kavga: 16 yaşındaki İbrahim A. yaralandı

Olayın detayları

Bursa'nın İnegöl ilçesinde iki grup arasında çıkan tartışma, saat 20.00 sıralarında İnegöl-Alanyurt yolu üzerinde kavgaya dönüştü.

Kavga sırasında, kimliği henüz belirlenemeyen bir şahsın elindeki bıçakla İbrahim A. (16) sol bacağından yaralandı. Kanlar içinde kalan çocuk, haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

