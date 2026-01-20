ÇOMÜ'de ÜBYS Usulsüzlüğü: İdari Personel Serdal Güçtekin Tutuklandı

Ezine Meslek Yüksekokulu'nda kendi öğrencilik kaydı için sisteme müdahale ettiği iddia edilen personel hakkında soruşturma

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Ezine Meslek Yüksekokulu'nda 15 yıldır idari personel olarak görev yapan Serdal Güçtekin, kendi öğrencilik kaydı için Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi (ÜBYS)'ne girerek usulsüzlük yaptığı iddiasıyla soruşturma konusu oldu.

İddianın ortaya çıkmasını sağlayan denetimleri yapan kurum ise Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu oldu. Kurum müfettişlerinin incelemeleri sonucu ÜBYS'ye el konuldu ve geriye dönük tüm işlemler üzerinde detaylı araştırma başlatıldı.

Üniversite yönetimi, olayla ilgili olarak savcılığa suç duyurusunda bulundu. Soruşturma kapsamında Güçtekin açığa alındı; polis tarafından gözaltına alınmasının ardından emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasıyla adliyeye sevk edildi.

Adliyede yürütülen işlemler sonucunda Serdal Güçtekin, evrakta sahtecilik suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma ve incelemeler devam ediyor.

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (ÇOMÜ) EZİNE MESLEK YÜKSEKOKULU (ARŞİV)