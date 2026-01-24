Çorlu’da abart egzozlu otomobile 11 bin lira ceza

Hatip Mahallesi'nde yapılan uygulamada araç trafikten kaldırıldı

Trafik Büro ekipleri, Hatip Mahallesi Ali Osman Çelebi Bulvarı üzeri Çırak Bayırı ışıklar mevkiinde gerçekleştirdikleri genel trafik kontrolünde bir otomobili durdurdu.

Çevirmeye takılan otomobilin egzozundan gelen yüksek gürültü üzerine yapılan kontrolde abartı egzoz tespit edildi ve sürücüye 11 bin lira para cezası uygulandı.

Olay yerinde araç, çekiciye konularak trafikten kaldırıldı.

Otomobil sürücüsü kendisini, 'arabanın egzozu patlamış' diyerek savundu.

