Çorlu’da abart egzozlu otomobile 11 bin lira ceza

Tekirdağ Çorlu'da abart egzoz nedeniyle bir otomobile 11 bin lira ceza kesildi; araç çekiciyle trafikten kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 24.01.2026 14:32
Güncelleme Tarihi: 24.01.2026 14:45
Çorlu’da abart egzozlu otomobile 11 bin lira ceza

Çorlu’da abart egzozlu otomobile 11 bin lira ceza

Hatip Mahallesi'nde yapılan uygulamada araç trafikten kaldırıldı

Trafik Büro ekipleri, Hatip Mahallesi Ali Osman Çelebi Bulvarı üzeri Çırak Bayırı ışıklar mevkiinde gerçekleştirdikleri genel trafik kontrolünde bir otomobili durdurdu.

Çevirmeye takılan otomobilin egzozundan gelen yüksek gürültü üzerine yapılan kontrolde abartı egzoz tespit edildi ve sürücüye 11 bin lira para cezası uygulandı.

Olay yerinde araç, çekiciye konularak trafikten kaldırıldı.

Otomobil sürücüsü kendisini, 'arabanın egzozu patlamış' diyerek savundu.

ÇORLU’DA ABART EGZOZLU OTOMOBİLE CEZA KESİLDİ

ÇORLU’DA ABART EGZOZLU OTOMOBİLE CEZA KESİLDİ

ÇORLU’DA ABART EGZOZLU OTOMOBİLE CEZA KESİLDİ

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çayırova’da Kaybolan 70 Yaşındaki Adam Denizli Göleti’nde Sağ Bulundu
2
Bahçelievler’de Polyester Fabrikasında Korkutan Yangın
3
Antalya Aksu’da 3 Yaşındaki Berra Tahliye Kanalına Düşerek Yaşamını Yitirdi
4
Gaziantep'te Kezzap Dehşeti: Eski Eşi Başına Kezzap Döktü, Kadın Ağır Yaralı
5
Kocaeli Merkezli Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 61 Şüpheli Adliyede
6
Çorlu’da abart egzozlu otomobile 11 bin lira ceza
7
Sivas'ta Yoğun Kar: Çatılar Çöktü, Kar Temizleme Aracı Devrildi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları