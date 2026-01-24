Çorlu'da 'Karagöz' Peşini Bırakmıyor: Çarşıdan Pazara Sadık Köpek

Tekirdağ Çorlu'da bir vatandaşın 'Karagöz' adını verdiği köpek, çarşıdan pazara ve işyerine kadar her yere sahibinin peşinden gidiyor.

İlçede çiçekçilik işiyle uğraşan Hıdırağa Mahallesi sakini Ergün Tunca, 'Karagöz'ü evladı gibi koruyor. Çok sevdiği köpeğin yolda, işte, çarşıda ve pazarda kendisini takip etmesi çevredekilerin dikkatini çekiyor.

Karagöz ile Tunca arasında trafikte yaşanan sevgi dolu anlar ise vatandaşları gülümsetiyor.

Sahibinin sözleri

Ergün Tunca şunları söyledi: "Bu güzel hayvan bana yetim kaldı. Ben sahip çıktım ve 3 yıldır evladım gibi bakıyorum. Bana karşı çok sadık yaklaşımı var. Yemeğini yer benimle işe gider, benimle işten gelir. Elektrikli bisikletimle nereye gitsem arkam sıra geliyor. Bazen bisikletimin kasasına da biniyor. Gören insanlar da gülümsüyor"

