Kadıköy'de Korkutan Yangın: 1'i Ağır, 8 Yaralı

Kadıköy Haşimbey Sokak'ta 4 katlı binanın giriş katında çıkan yangında 1'i ağır olmak üzere 8 kişi yaralandı; bina kullanılamaz hale geldi, soruşturma başlatıldı.

Yayın Tarihi: 14.01.2026 03:22
Güncelleme Tarihi: 14.01.2026 03:35
Kadıköy'de Korkutan Yangın: 1'i Ağır, 8 Yaralı

Kadıköy'de Korkutan Yangın: 1'i Ağır, 8 Yaralı

Haşimbey Sokak'ta gece çıkan yangında vatandaşlar mahsur kaldı

İstanbul'un Kadıköy ilçesinde, 4 katlı bir binanın giriş katında gece saat 01.40 sıralarında başlayan yangın kısa sürede büyüdü. Alevler ve yoğun duman nedeniyle binada bulunan vatandaşlar mahsur kaldı.

Olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle mahsur kalanlar çıkarıldı ve olay yerinde ilk müdahaleleri yapıldı. Toplam 8 kişi yaralanırken, yaralılardan A.Y. (95) ağır durumda olduğu, diğer yaralılar arasında N.T. (67), M.S. (60), R.Ö. (70), A.Ö. (76) bulunduğu öğrenildi.

Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının ardından bina kullanılamaz hale gelirken, olay yerindeki soğutma ve inceleme çalışmaları tamamlandı.

Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

