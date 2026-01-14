Kadıköy'de Korkutan Yangın: 1'i Ağır, 8 Yaralı

Haşimbey Sokak'ta gece çıkan yangında vatandaşlar mahsur kaldı

İstanbul'un Kadıköy ilçesinde, 4 katlı bir binanın giriş katında gece saat 01.40 sıralarında başlayan yangın kısa sürede büyüdü. Alevler ve yoğun duman nedeniyle binada bulunan vatandaşlar mahsur kaldı.

Olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle mahsur kalanlar çıkarıldı ve olay yerinde ilk müdahaleleri yapıldı. Toplam 8 kişi yaralanırken, yaralılardan A.Y. (95) ağır durumda olduğu, diğer yaralılar arasında N.T. (67), M.S. (60), R.Ö. (70), A.Ö. (76) bulunduğu öğrenildi.

Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının ardından bina kullanılamaz hale gelirken, olay yerindeki soğutma ve inceleme çalışmaları tamamlandı.

Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

