DOLAR
42,96 -0,08%
EURO
50,52 -0,06%
ALTIN
5.981,31 0,34%
BITCOIN
3.776.919,25 -0,01%

Çorlu'da Seyir Halindeki Kamyonet Alev Aldı, Kabin Hurdaya Döndü

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde seyir halindeki R.Ç. idaresindeki kamyonetin kabini alev aldı; itfaiye müdahalesiyle söndürülen araç hurdaya döndü.

Yayın Tarihi: 31.12.2025 18:26
Güncelleme Tarihi: 31.12.2025 18:31
Çorlu'da Seyir Halindeki Kamyonet Alev Aldı, Kabin Hurdaya Döndü

Çorlu'da Seyir Halindeki Kamyonet Alev Aldı

Olay Detayları

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde seyir halindeyken alev alan kamyonetin kabini hurdaya döndü.

Olay, Şahpaz Mahallesi ile Marmara Ereğlisi’ne bağlı Türkmenli Mahallesi yolu üzerinde meydana geldi. Türkmenli yönüne seyreden R.Ç. idaresindeki kamyonetin kabin bölgesi, henüz bilinmeyen bir sebeple alev aldı.

Yangını fark eden şoför aracı güvenli bir noktaya çekerek kamyonetten indi. İhbarın 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ulaşmasının ardından bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü; yangın sonrası kamyonetin kabini demir yığınına döndü.

Çorlu Jandarma ekiplerinin olay yerinde yaptığı kontrollerin ardından hurdaya dönen kamyonet çekiciyle kaldırıldı.

ÇORLU’DA YANAN KAMYONET DEMİR YIĞININA DÖNDÜ

ÇORLU’DA YANAN KAMYONET DEMİR YIĞININA DÖNDÜ

ÇORLU’DA YANAN KAMYONET DEMİR YIĞININA DÖNDÜ

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bolu’da 40 Yıl 10 Ay Hapisle Aranan Firari Hükümlü JASAT Operasyonuyla Yakalandı
2
Çorlu'da Seyir Halindeki Kamyonet Alev Aldı, Kabin Hurdaya Döndü
3
İstiklal Caddesi'nde Yılbaşı Önlemi: Beyoğlu Girişinde Polis Bariyerleri
4
Şeyma Subaşı Serbest Bırakıldı: Uyuşturucu Soruşturmasında Yurt Dışına Çıkış Yasağı
5
Ayşe Tokyaz davasında ara karar: Tüm sanıkların tutukluluğu sürüyor
6
Bolu'da düğünde havaya ateş açan 2 şüpheli tutuklandı
7
New York'ta pitbull dehşeti: 1 yaşındaki çocuğun bacağını ısırdı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları