Çorlu'da Seyir Halindeki Kamyonet Alev Aldı, Kabin Hurdaya Döndü

Çorlu'da Seyir Halindeki Kamyonet Alev Aldı

Olay Detayları

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde seyir halindeyken alev alan kamyonetin kabini hurdaya döndü.

Olay, Şahpaz Mahallesi ile Marmara Ereğlisi’ne bağlı Türkmenli Mahallesi yolu üzerinde meydana geldi. Türkmenli yönüne seyreden R.Ç. idaresindeki kamyonetin kabin bölgesi, henüz bilinmeyen bir sebeple alev aldı.

Yangını fark eden şoför aracı güvenli bir noktaya çekerek kamyonetten indi. İhbarın 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ulaşmasının ardından bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü; yangın sonrası kamyonetin kabini demir yığınına döndü.

Çorlu Jandarma ekiplerinin olay yerinde yaptığı kontrollerin ardından hurdaya dönen kamyonet çekiciyle kaldırıldı.

