Çorum Alaca'da İki Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı

Kaza ve müdahale

Çorum'un Alaca ilçesinde, Yıldızhan Mahallesi Mermer Sokak'ta iki otomobilin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Yücel D. idaresindeki 19 LP 047 plakalı otomobil ile Mahir S. yönetimindeki 06 ZTM 99 plakalı otomobil, sokak kesişiminde çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan araçlardan biri yol kenarındaki ağaca çarparak durdu.

Çarpışma sonucu, 06 ZTM 99 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Fendiye S. yaralandı. Çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve Alaca Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı, Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İtfaiye ekipleri, kazaya karışan araçlarda yakıt sızıntısı ve yangın riskine karşı önlem aldı. Polis ekipleri ise kaza ile ilgili inceleme başlattı.

