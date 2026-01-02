DOLAR
43,04 -0,18%
EURO
50,48 0,25%
ALTIN
6.054,2 -1,49%
BITCOIN
3.844.949,75 -1,22%

Çorum Belediyesi İtfaiyesi 2025'te 922 Yangına Müdahale, 425 Kurtarma

Çorum Belediyesi İtfaiye ekipleri 2025'te 922 yangına müdahale etti, çeşitli kurtarma operasyonlarında 425 kez görev aldı; 259 hayvan kurtarıldı.

Yayın Tarihi: 02.01.2026 16:23
Güncelleme Tarihi: 02.01.2026 16:35
Çorum Belediyesi İtfaiyesi 2025'te 922 Yangına Müdahale, 425 Kurtarma

Çorum Belediyesi İtfaiyesi 2025 verilerini açıkladı

Çorum Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, 2025 yılında geniş çaplı müdahale ve kurtarma faaliyetleri yürüttü. 922 yangına müdahale eden ekipler, aynı dönemde çeşitli kurtarma operasyonlarında da aktif rol aldı.

Personel, araç ve müdahale dağılımı

80 personel ve 16 araç ile görev yapan Çorum Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, yıl içinde çok sayıda olaya müdahale etti.

Müdahaleler; 77 ev, 1 kamu, 21 köy, 24 işyeri, 80 araç, 9 orman, 13 kömürlük yangınına; ayrıca 494 ot ve çöp yangını, 67 anız yangını ve 136 küçük çaplı çeşitli yangınlara yönelik olarak gerçekleşti.

Kurtarma operasyonları ve diğer müdahaleler

24 saat hizmet veren ekipler, yangın müdahalelerinin yanı sıra 690 kurtarma çalışmasına katıldı. 2025 yılı içinde ekiplerin müdahale ettiği olaylar arasında 132 trafik kazası, 37 intihar vakası, 94 asansörde kalma olayı ve 2 boğulma vakası bulunuyor; toplamda 425 kez çeşitli olaylardan dolayı kurtarma hizmeti verildi.

Ayrıca Çorum Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yıl içinde 259 hayvanı mahsur kaldıkları yerlerden kurtardı. Kurtarılan hayvanlar, sağlık durumlarına göre kimi zaman doğal yaşamlarına geri bırakıldı, kimi zaman ise Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Çorum Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nün 2025 faaliyetleri, ekiplerin geniş görev yelpazesini ve 24 saat esasına dayalı çalışmalarını gözler önüne seriyor.

ÇORUM BELEDİYESİ İTFAİYE EKİPLERİ, 2025 YILINDA 922 YANGIN VE 425 KURTARMA OLAYINA MÜDAHALE...

ÇORUM BELEDİYESİ İTFAİYE EKİPLERİ, 2025 YILINDA 922 YANGIN VE 425 KURTARMA OLAYINA MÜDAHALE ETTİ.

ÇORUM BELEDİYESİ İTFAİYE EKİPLERİ, 2025 YILINDA 922 YANGIN VE 425 KURTARMA OLAYINA MÜDAHALE...

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kartalkaya yolunda iki cip kafa kafaya çarpıştı — Yaralanma yok
2
Şanlıurfa Harran'da Sulama Kanalı: Halil Gündüz İçin Arama 5. Gün
3
Başakşehir’de Vinç Çıkarma Çalışmaları 28. Saate Girdi
4
Kastamonu'da Uyuşturucu Operasyonu: M.A. Tutuklandı
5
Gaziantep'te Kaçak Krom Madeni Operasyonu: 2 Şüpheli Suçüstü Yakalandı
6
Eskişehir'de su şebekeleri dondu: besiciler hayvanları susuz kaldı
7
İzmir Konak'ta 19 Yıl Hapisle Aranan Firari Yakalandı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları