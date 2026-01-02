Çorum Belediyesi İtfaiyesi 2025'te 922 Yangına Müdahale, 425 Kurtarma

Çorum Belediyesi İtfaiyesi 2025 verilerini açıkladı

Çorum Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, 2025 yılında geniş çaplı müdahale ve kurtarma faaliyetleri yürüttü. 922 yangına müdahale eden ekipler, aynı dönemde çeşitli kurtarma operasyonlarında da aktif rol aldı.

Personel, araç ve müdahale dağılımı

80 personel ve 16 araç ile görev yapan Çorum Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, yıl içinde çok sayıda olaya müdahale etti.

Müdahaleler; 77 ev, 1 kamu, 21 köy, 24 işyeri, 80 araç, 9 orman, 13 kömürlük yangınına; ayrıca 494 ot ve çöp yangını, 67 anız yangını ve 136 küçük çaplı çeşitli yangınlara yönelik olarak gerçekleşti.

Kurtarma operasyonları ve diğer müdahaleler

24 saat hizmet veren ekipler, yangın müdahalelerinin yanı sıra 690 kurtarma çalışmasına katıldı. 2025 yılı içinde ekiplerin müdahale ettiği olaylar arasında 132 trafik kazası, 37 intihar vakası, 94 asansörde kalma olayı ve 2 boğulma vakası bulunuyor; toplamda 425 kez çeşitli olaylardan dolayı kurtarma hizmeti verildi.

Ayrıca Çorum Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yıl içinde 259 hayvanı mahsur kaldıkları yerlerden kurtardı. Kurtarılan hayvanlar, sağlık durumlarına göre kimi zaman doğal yaşamlarına geri bırakıldı, kimi zaman ise Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Çorum Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nün 2025 faaliyetleri, ekiplerin geniş görev yelpazesini ve 24 saat esasına dayalı çalışmalarını gözler önüne seriyor.

