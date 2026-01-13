Çorum'da 2025'te Suç Oranları Düştü: Hırsızlık ve Trafik Can Kayıplarında Sert Azalma

Çorum'da 2025 Suç İstatistikleri Açıklandı

Çorum Valisi Ali Çalgan, düzenlenen basın toplantısında İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı'nın 2025 yılı faaliyetlerini ve suç istatistiklerini paylaştı. Vali Çalgan, 2025 yılında evden hırsızlık olaylarının %40 azaldığını, trafik kazası kaynaklı can kayıplarında %44 düşüş sağlandığını bildirdi.

Genel Değerlendirme

Vali Çalgan, 2025'te malvarlığına karşı işlenen suçlarda bir önceki yıla göre %26 azalma görüldüğünü belirtti. Bu kapsamda özellikle evden hırsızlık, otodan hırsızlık ve yağma (gasp) suçlarındaki düşüşler öne çıktı.

Malvarlığına Karşı Suçlar

Çalgan'ın verdiği rakamlara göre; evden hırsızlık %40, otodan hırsızlık %38, yağma (gasp) %39 oranında azalma kaydedildi. Bu suç türlerinde aydınlatma oranı ise %91 olarak açıklandı. Ayrıca işyeri ve kurumlardan hırsızlıkta %22, dolandırıcılıkta %30 ve oto hırsızlığında %7 oranında düşüş yaşandı.

Kişilere Karşı Suçlar ve Asayiş

Kişilere karşı işlenen suçlarda toplamda %8 azalma olduğu bildirildi. 2024 yılında 7 bin 714 olan kişilere karşı suç olay sayısı, 2025'te 7 bin 128'e geriledi. Bu kategoride aydınlatma oranı ise %97 olarak belirtildi.

Asayiş suçlarında gözlemlenen değişimler şöyle: konut dokunulmazlığının ihlali %25 azalma, kasten yaralama %9, tehdit %14, hakaret %10, çocuğun cinsel istismarı %14, cinsel taciz %8, huzur ve sükûnu bozma olaylarında %4 azalma meydana geldi. Öte yandan kasten öldürme olayları 2024'teki 15'ten 2025'te 17'ye yükseldi.

Uyuşturucu ile Mücadele

Vali Çalgan, 2025 yılında zehir tacirlerine yönelik 442 operasyon düzenlendiğini, bu operasyonlarda toplamda 248 satıcının tutuklandığını açıkladı. Operasyonlarda ele geçirilen maddeler şu şekilde rapor edildi: 13 kilo 258 gram esrar, 3 kilo 279 gram metamfetamin, 130 kilo 936 gram skunk, 1 gram eroin, 68 gram kokain, 14 kilo bonzai, 7 kilo 239 gram bonzai hammaddesi, bin 399 kök kenevir, 445 bin kök haşhaş, 1 milyon 46 bin 664 adet sentetik ecza hapı, bin 14 adet ecstasy ve bin 40 adet captagon.

Ayrıntılı adli süreç bilgileri de paylaşıldı: 442 operasyonda 439 kişi gözaltına alındı, bunlardan 248 kişi tutuklandı, 89 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ceza Kanunu'nun 190 ve 191. maddelerine ilişkin uyuşturucu satın alma/bulundurma/kullanma suçlarında 2025'te gerçekleşen bin 334 olayta 47 kişi gözaltına alınmış, bunlardan 8 tutuklanmış, 7 adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır. Toplamda uyuşturucu ile mücadele kapsamında 256 kişi tutuklanmış, 96 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır.

Terör ve Organize Suçlarla Mücadele

Terörle mücadele kapsamında FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen çalışmalarda 2025'te 8 operasyon gerçekleştirildi; bu operasyonlarda 10 kişi gözaltına alındı, 7 kişi tutuklandı, 3 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. DEAŞ'e yönelik çalışmalar kapsamında ise dönem içinde 13 operasyon yapıldı; 26 kişi gözaltına alındı, bunlardan 11 tutuklandı, 15 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Organize suçlara ilişkin bir operasyonda dolandırıcılıkla ilgili organize suç çetesi çökertildi; operasyonda 11 kişi gözaltına alındı, 4 kişi tutuklandı, 7 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı.

Vali Çalgan'ın Mesajı

Vali Çalgan, açıklamasının sonunda suçun önlenmesi ve halkın huzurunun sağlanması için çalışmaların hız kesmeden devam edeceğini vurguladı.

ÇORUM VALİSİ ALİ ÇALGAN, " AÇIKLAMALARIMIZIN İLK BAŞLIĞINI TERÖRLE MÜCADELE FAALİYETLERİ OLUŞTURMAKTA.