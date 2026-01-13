Kazdağları’nda Jandarma, Kar ve Buzlanmada Mahsur Kalan 4 Kişiyi Kurtardı

Balıkesir’in Edremit ilçesi Kazdağları’nda kar ve buzlanma nedeniyle araçlarıyla mahsur kalan 4 kişi, Edremit İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı.

Yayın Tarihi: 13.01.2026 21:25
Güncelleme Tarihi: 13.01.2026 21:25
Olayın Detayları

Balıkesir’in Edremit ilçesi Kazdağları’nda kar ve buzlanma nedeniyle araçlarıyla mahsur kalan 4 kişi, jandarma ekiplerinin operasyonuyla kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, saat 14.50 sıralarında Edremit ilçesi Altınoluk Mahallesi’ne yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Kazdağları bölgesinde araç ilerlemekte güçlük çekti.

112 Acil Çağrı Merkezi’ne düşen mahsur kalma ihbarı üzerine Edremit İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti.

Bölgede etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle araçlarını hareket ettiremeyerek yolda kalan vatandaşların yardımına koşan jandarma ekipleri, zorlu arazi şartlarına rağmen ihbar edilen noktaya ulaştı.

Araçta bulunan 4 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu tespit edildi.

Mahsur kalan vatandaşlar ve araçları, jandarma ekiplerinin yürüttüğü titiz çalışma sonucu bulundukları yerden kurtarılarak güvenli bölgeye ulaştırıldı.

