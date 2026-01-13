Çorum'da 2025'te Suçlar Düştü: Hırsızlık ve Trafik Ölümlerinde Azalma

Vali Ali Çalgan, 2025'te Çorum'da hırsızlık, trafik kaynaklı ölümler ve uyuşturucu ve terör operasyonlarına ilişkin ayrıntıları açıkladı.

Yayın Tarihi: 13.01.2026 20:12
Güncelleme Tarihi: 13.01.2026 20:12
Çorum Valisi Ali Çalgan, düzenlediği basın toplantısında İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı'nın 2025 yılı faaliyetlerini ve suç istatistiklerini açıkladı.

Malvarlığına karşı suçlardaki düşüş

Vali Çalgan, 2025 yılında malvarlığına karşı işlenen suçların bir önceki yıla göre %26 azaldığını bildirdi. Özellikle evden hırsızlıkta %40, otodan hırsızlıkta %38 ve yağma (gasp) suçlarında %39 oranında azalma gerçekleştiğini, bu suç türlerinde aydınlatma oranının ise %91 seviyesinde olduğunu kaydetti.

Kişilere karşı işlenen suçlar ve asayiş

Çalgan, kişilere karşı işlenen suçlarda toplamda %8 azalma yaşandığını; 2024'te 7.714 olan olay sayısının 2025'te 7.128'e gerilediğini açıkladı. Bu kategorideki suçların aydınlatma oranı %97 olarak gerçekleşti. Konut dokunulmazlığının ihlali %25, kasten yaralama %9, tehdit %14, hakaret %10, çocuğun cinsel istismarı %14, cinsel taciz %8 ve huzur ve sükunu bozma olaylarında %4 oranında azalma kaydedildi. Buna karşın kasten öldürme olayları 2024'teki 15'ten 2025'te 17'ye yükseldi.

Trafik kazaları

Vali Çalgan, trafik kazası kaynaklı can kayıplarında %44 oranında düşüş sağlandığını belirtti.

Uyuşturucu ile mücadele ve ele geçen maddeler

Uyuşturucu ile mücadelede 442 operasyon gerçekleştirildi ve operasyonlarda 248 satıcı tutuklandı. Yıl boyunca ele geçirilenler arasında 13 kilo 258 gram esrar, 3 kilo 279 gram metamfetamin, 130 kilo 936 gram skunk, 1 gram eroin, 68 gram kokain, 14 kilo bonzai, 7 kilo 239 gram bonzai hammaddesi, 1.399 kök kenevir, 445.000 kök haşhaş, 1.046.664 adet sentetik ecza hapı, 1.014 adet ecstasy ve 1.040 adet captagon bulundu.

Organize suçlarla mücadelede bir operasyonla dolandırıcılık çetesi çökertildi; operasyonda 11 kişi gözaltına alındı, 4 kişi tutuklandı ve 7 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Uyuşturucu madde imal ve ticareti kapsamında yapılan 442 operasyonda 439 kişi gözaltına alındı, bunlardan 248 kişi tutuklandı, 89 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ceza Kanunu'nun 190 ve 191. maddeleri kapsamında uyuşturucu satın alma/bulundurma/kullanma suçlarında 1.334 olaytespit edilip 47 kişi gözaltına alındı; bunlardan 8'i tutuklandı, 7'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Toplamda uyuşturucu ile ilgili 256 tutuklama ve 96 adli kontrol kaydedildi.

Terörle mücadele operasyonları

FETÖ/PDY silahlı örgütüne yönelik 8 operasyon yapıldı; 10 kişi gözaltına alındı, bunlardan 7 kişi tutuklandı ve 3 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. DEAŞ terör örgütüne yönelik 13 operasyon gerçekleştirilirken 26 kişi gözaltına alındı; bunlardan 11 kişi tutuklandı, 15 kişi adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Vali Çalgan, suçun önlenmesi ve kamu güvenliğinin sağlanması için çalışmaların hız kesmeden devam edeceğini vurguladı.

