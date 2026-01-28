Kayseri OSB'de Mobilya Fabrikasında Yangın Kontrol Altına Alındı

Kayseri OSB'de bir mobilya fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı; soğutma çalışmaları sürüyor.

Yayın Tarihi: 28.01.2026 03:51
Güncelleme Tarihi: 28.01.2026 04:08
Kayseri OSB'de Mobilya Fabrikasında Yangın Kontrol Altına Alındı

Kayseri OSB'de Mobilya Fabrikasında Yangın Kontrol Altında

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) bir mobilya fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ediyor.

Olayın Detayları

Edinilen bilgiye göre, Melikgazi ilçesine bağlı OSB 6061. Sokak'ta bulunan bir mobilya fabrikasında henüz bilinmeyen bir sebepten yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin 1 saatlik müdahalesi sonucunda yangın kontrol altına alınırken, bölgedeki ekipler şu anda soğutma çalışmalarına devam ediyor.

Yangının mesai saatleri dışında meydana gelmesi nedeniyle yaralanan veya dumandan etkilenen kimsenin olmadığı bildirildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KAYSERİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ’NDE (OSB) BİR MOBİLYA FABRİKASINDA YANGIN ÇIKTI. ÇOK SAYIDA...

KAYSERİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ’NDE (OSB) BİR MOBİLYA FABRİKASINDA YANGIN ÇIKTI. ÇOK SAYIDA İTFAİYE EKİBİNİN 1 SAATLİK MÜDAHALESİ SONUCU KONTROL ALTINA ALINAN YANGINDA SOĞUTMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR.

KAYSERİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ’NDE (OSB) BİR MOBİLYA FABRİKASINDA YANGIN ÇIKTI. ÇOK SAYIDA...

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kayseri OSB'de Mobilya Fabrikasında Yangın Kontrol Altına Alındı
2
Aksaray Adliyesi Önünde Arazi Cinayeti Kararı Sonrası Kavga: 4 Yaralı, 12 Gözaltı
3
Datça'da Sele Kapılan Sürücü Çalıya Tutunarak Kurtarıldı
4
Bilecik'te ruhsatsız av tüfeği kazası: Sezayi K. yaralandı
5
Eskişehir'de Otomobil Takla Attı: 3 Kişi Yaralanmadan Kurtuldu
6
Ödemiş’te otomobil kontrolden çıkarak betona çarptı: 2 yaralı
7
İzmir’de Sahil Güvenlik 33 Göçmeni Kurtardı, 17 Göçmen Yakalandı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları