Kayseri OSB'de Mobilya Fabrikasında Yangın Kontrol Altına Alındı

Kayseri OSB'de Mobilya Fabrikasında Yangın Kontrol Altında

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) bir mobilya fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ediyor.

Olayın Detayları

Edinilen bilgiye göre, Melikgazi ilçesine bağlı OSB 6061. Sokak'ta bulunan bir mobilya fabrikasında henüz bilinmeyen bir sebepten yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin 1 saatlik müdahalesi sonucunda yangın kontrol altına alınırken, bölgedeki ekipler şu anda soğutma çalışmalarına devam ediyor.

Yangının mesai saatleri dışında meydana gelmesi nedeniyle yaralanan veya dumandan etkilenen kimsenin olmadığı bildirildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

