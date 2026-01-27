Kocaeli’de Mini Cooper köprü ayağına çarptı: Sürücü yaralandı

Kaza D-100 kara yolu İzmit istikametinde meydana geldi

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde kontrolden çıkarak köprü ayağına ve duvara çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, D-100 kara yolu İzmit istikametinde seyreden O.Y.C. idaresindeki, plakası öğrenilemeyen Mini Cooper marka otomobil, Kuruçeşme mevkiinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Araç önce köprü ayağına çarptı, ardından savrularak duvara vurdu.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından İzmit Seka Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza sonucu otomobilde belirgin hasar oluştu.

KOCAELİ'NİN İZMİT İLÇESİNDE KONTROLDEN ÇIKARAK KÖPRÜ AYAĞINA VE DUVARA ÇARPAN OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜ YARALANDI.