Kocaeli’de Mini Cooper köprü ayağına çarptı: Sürücü yaralandı

D-100'de kontrolden çıkan Mini Cooper, Kuruçeşme'de köprü ayağına ve duvara çarptı; sürücü O.Y.C. yaralandı, İzmit Seka Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 27.01.2026 14:31
Güncelleme Tarihi: 27.01.2026 14:39
Kaza D-100 kara yolu İzmit istikametinde meydana geldi

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde kontrolden çıkarak köprü ayağına ve duvara çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, D-100 kara yolu İzmit istikametinde seyreden O.Y.C. idaresindeki, plakası öğrenilemeyen Mini Cooper marka otomobil, Kuruçeşme mevkiinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Araç önce köprü ayağına çarptı, ardından savrularak duvara vurdu.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından İzmit Seka Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza sonucu otomobilde belirgin hasar oluştu.

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

