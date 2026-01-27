Eskişehir'de Otomobil Takla Attı: 3 Kişi Yaralanmadan Kurtuldu

Eskişehir'de hafif yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobil takla attı. Araçta bulunan üç kişi kazayı şans eseri yara almadan atlattı.

Kaza Detayları

Olay, Yenikent Mahallesi Zümrüt Bulvarı üzerinde meydana geldi. Afyonkarahisar'dan Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi yönüne giden Bahtiyar Y. idaresindeki 03 VT 855 plakalı otomobil, hafif yağış sonrası kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu virajı alamayarak kontrolden çıkarak takla attı.

Kurtarma ve İnceleme

Kaza sırasında araç içinde bulunan Bahtiyar Y., eşi ve torunu kendi çabalarıyla araçtan çıktı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekipleri, yapılan ilk kontrollerde üç kişinin durumunun iyi olduğunu belirledi. Kazazedeler hafif sıyrıklarla atlattıklarını belirterek hastaneye gitmeyi reddetti.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

