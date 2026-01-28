Çorum'da Çekiciye Arkadan Çarpan Otomobil Hurdaya Döndü — Sürücü Ağır Yaralandı

Çorum'da çekiciye arkadan çarpan otomobil hurdaya döndü

Kaza, gece saatlerinde İnönü Caddesi Terminal Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.Ç. yönetimindeki 16 MEF 55 plakalı Toyota marka otomobil, trafik ışıklarında bekleyen çekiciye arkadan çarptı.

Olay yerindeki müdahale

Çarpmanın şiddetiyle otomobil hurdaya dönerken sürücü araç içinde sıkıştı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle sürücü kısa sürede araçtan çıkarıldı.

Tedavi ve soruşturma

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yetkililer, sürücünün tedavi altına alındığını ve hayati tehlikesinin bulunmadığını bildirdi. Trafik ekiplerinin incelemesinin ardından araç çekiciyle otoparka götürüldü.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

OLAY YERİNDE YARALANAN VATANDAŞA EKİPLERİN MÜDAHALESİ