Çorum'da Çekiciye Arkadan Çarpan Otomobil Hurdaya Döndü — Sürücü Ağır Yaralandı

Çorum İnönü Caddesi'nde çekiciye arkadan çarpan Toyota hurdaya döndü; araçta sıkışan Y.Ç. hastaneye kaldırıldı, hayati tehlikesi yok.

Yayın Tarihi: 28.01.2026 02:47
Güncelleme Tarihi: 28.01.2026 02:53
Çorum'da çekiciye arkadan çarpan otomobil hurdaya döndü

Kaza, gece saatlerinde İnönü Caddesi Terminal Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.Ç. yönetimindeki 16 MEF 55 plakalı Toyota marka otomobil, trafik ışıklarında bekleyen çekiciye arkadan çarptı.

Olay yerindeki müdahale

Çarpmanın şiddetiyle otomobil hurdaya dönerken sürücü araç içinde sıkıştı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle sürücü kısa sürede araçtan çıkarıldı.

Tedavi ve soruşturma

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yetkililer, sürücünün tedavi altına alındığını ve hayati tehlikesinin bulunmadığını bildirdi. Trafik ekiplerinin incelemesinin ardından araç çekiciyle otoparka götürüldü.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

HURDAYA DÖNEN OTOMOBİLDEN GÖRÜNTÜ

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

