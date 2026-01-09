Çorum'da Eski Fabrika Uyuşturucu İmalathanesine Dönüştü: 130 Kilogram Ele Geçirildi

Çorum'da atıl fabrikada düzenlenen operasyonda 130 kilogram sentetik uyuşturucu ve üretim malzemeleri ele geçirildi, fabrika mühürlendi.

Yayın Tarihi: 09.01.2026 19:32
Güncelleme Tarihi: 09.01.2026 19:32
Operasyon Detayları

Edinilen bilgilere göre, Çorum Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu üretimi ve ticaretinin önlenmesine yönelik yürüttükleri çalışmalar sonucunda uzun süredir kullanılmayan atıl bir fabrika binasında yasa dışı üretim yapıldığı tespit etti.

Operasyon düzenlenen binanın uyuşturucu imalathanesi olarak kullanıldığı belirlenirken, yapılan aramalarda 130 kilogram sentetik uyuşturucu ile uyuşturucu üretiminde kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Yürütülen soruşturma kapsamında, uyuşturucunun üretildiği fabrika binası mühürlendi. Kayıplara karışan fabrika sahibi B.Y. için emniyet güçlerinin yakalama çalışmaları sürüyor.

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

