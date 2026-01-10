Dereli Cumhuriyet Savcısı Muhammed Hanifi Çevik Kar Kızağı Kazasında Yaralandı

Giresun’un Dereli ilçesinde kar kızağıyla kaza yapan Dereli Cumhuriyet Savcısı Muhammed Hanifi Çevik yaralandı.

Olayın Detayları

Edinilen bilgilere göre kaza, Dereli ilçesine bağlı Kulakkaya Yaylası’nda meydana geldi. Kar kızağıyla seyir halinde olan Savcı Çevik kaza yaptı.

Müdahale ve Tedavi

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk müdahalede Çevik’in vücudunda kırıklar olduğu tespit edildi. Savcı Çevik, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Soruşturma

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

GİRESUN’UN DERELİ İLÇESİNDE KAR KIZAĞIYLA KAZA YAPAN DERELİ CUMHURİYET SAVCISI MUHAMMED HANİFİ ÇEVİK YARALANDI.