Kocaeli Merkezli 28 İlde Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 61 Gözaltı, 483 Milyon TL Hacim

Kocaeli merkezli 28 ilde düzenlenen operasyonda yasa dışı bahis iddiasıyla 61 kişi gözaltına alındı; şüpheli hesaplarında 2025'te 483.844.873 TL işlem kaydedildi.

Yayın Tarihi: 21.01.2026 11:14
Güncelleme Tarihi: 21.01.2026 11:20
Kocaeli Merkezli 28 İlde Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 61 Gözaltı, 483 Milyon TL Hacim

Kocaeli merkezli 28 ilde eş zamanlı operasyon: 61 gözaltı

Kocaeli merkezli düzenlenen eş zamanlı operasyonda, yasa dışı bahis ve kumar oynattıkları iddiasıyla 61 şüpheli yakalandı. Operasyonda elde edilen mali veriler, soruşturmanın boyutunu ortaya koydu.

İstihbarat ve takip

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, liderliğini B.E.Ö’nün yaptığı örgüte yönelik uzun soluklu teknik ve fiziki takip yürüttü. Yapılan çalışmalar sonucunda örgütün Kocaeli merkezli olarak yönetildiği ve 22 Ocak 2025’te kurulan 5 farklı uygulama üzerinden yasa dışı faaliyetler yürüttüğü tespit edildi.

Mali tespitler

Mali incelemelerde, şüphelilerin banka hesaplarında 2025 yılı içinde toplam 483.844.873 lira işlem hacmi bulunduğu belirlendi. İncelemeler ayrıca suç gelirlerinin kripto para borsaları aracılığıyla aklandığını ve örgüt üyeleri tarafından İngiltere’de kurulan bir şirkete aktarıldığını ortaya koydu. Operasyon sırasında çekilen görüntülerde çok sayıda cep telefonu ve tabletin şarja takılı olduğu görüldü.

Operasyonun seyri ve sonrası

Harekete geçen ekipler 20 Ocak’ta 28 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi ve 61 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından 23 Ocak’ta Körfez Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilecekleri bildirildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor; yetkililer, mali ve teknik deliller üzerinden örgütlü suç şebekesinin finansal yapısını çözmeye yönelik çalışmaları sürdürüyor.

