Çorum'da Park Halindeki Otomobilde 30 Yaşındaki Oğuzhan Karameşe Ölü Bulundu

Çorum Buharaevler Mahallesi'nde park halindeki 55 AGU 183 plakalı araçta 30 yaşındaki Oğuzhan Karameşe ölü bulundu; polis inceleme başlattı.

Yayın Tarihi: 27.12.2025 15:09
Güncelleme Tarihi: 27.12.2025 15:10
Olayın Detayları

Çorum'da cadde kenarında park halindeki bir otomobilin içinde 30 yaşındaki Oğuzhan Karameşe'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay, Buharaevler Mahallesi Alparslan Türkeş Caddesi üzerinde meydana geldi. Vatandaşların araç içinde hareketsiz bir kişi fark etmesi üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde, araçta bulunan kişinin yaşamını yitirdiği tespit edildi.

İnceleme ve İşlemler

Olay yeri ekiplerinin ilk çalışmasında, söz konusu otomobilin plakasının 55 AGU 183 olduğu kaydedildi. Yapılan kimlik tespitinde hayatını kaybeden kişinin Oğuzhan Karameşe (30) olduğu belirlendi.

Cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin araçta ve çevrede gerçekleştirdiği detaylı çalışmaların ardından Karameşe'nin cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla cenaze nakil aracıyla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgu'na kaldırıldı.

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı ve incelemeler sürüyor.

