Gaziantep’te Pompalı Tüfekle Öldürülen Cengiz Akkurt Davasında Sanıktan Şok İddia

Gaziantep’te sokak ortasında pompalı tüfekle öldürülen 5 çocuk babası fabrika işçisi Cengiz Akkurt ile ilgili davanın 2’nci duruşması Gaziantep 1 Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Duruşmada sanıklar, maktul yakınları, taraf avukatları ve tanıklar hazır bulundu.

Duruşmada sanık Uğur K.’nin savunması

Sanık Uğur K. mahkemedeki savunmasında nişanlısı Melisa’nın çocukluk döneminden itibaren maktul tarafından tacize uğradığını ileri sürdü ve buna dair duygusal gerekçeler anlattı. Sanığın mahkemedeki ifadesi özetle şöyle:

'Nişanlım Melisa 13 yaşlarındayken ve daha sonraki süreçlerde maktul Cengiz Akkurt tarafından defalarca tacize uğramış. Fakat bunu bana anlatmamıştı. Daha sonra biz nişanlandıktan sonra yine nişanlımı taciz etmeye devam etmiş. Nişanlım da bana buradan gitmeyi teklif etti. Yoksa Cengiz’in bizi rahatsız edeceğini söyledi. Ben de bu olayı öğrendikten sonra maktul ile konuşmak istedim. Olay gününden bir gün önce maktulle tesadüfen karşılaştık. Ben de maktule nişanlımdan uzak durması gerektiğini söyledim. Olaydan 1 gün önce aracımın plakasını değiştirdim. Kardeşimle birlikte geziyorduk. Radara yakalanmamak ve bahsettiğim yarışlar nedeniyle ceza yememek amacıyla aracımın plakasını değiştirdim. Daha önce de aracımın plakasını değiştirdiğim olmuştur. Bu nedenle kesilen cezalar benim adıma kayıtlıdır ve geçmişte de ceza aldım. Olay günü kardeşimi aradım. Kardeşim ve halamla buluşup yemek yedik, ardından ayrıldık. Kardeşime, nişanlımın başına gelenler ve maktul ile aramızda geçen konuşmalar hakkında hiçbir şey anlatmadım. Kardeşimle birlikte bir süre araçla seyir halindeyken kendimi rahatsız hissettim. Bunun üzerine kullandığım aracı kardeşime verdim ve direksiyona geçmesini söyledim. Kardeşim bana ne olduğunu sorduğunda başımın ağrıdığını söyledim. Yaklaşık 15 dakika birlikte araçla ilerledik. Eve yaklaştığımız sırada kardeşime aracı sola doğru sürmesini söyledim. Nedenini sorduğunda, biriyle görüşeceğimi ifade ettim. Daha sonra aracı durdurduk. Bu sırada kardeşim araç içerisinde telefonuyla oynuyordu. Maktulün çıktığını görünce, tüfeği koltuğun altından çıkardım. Kardeşim bu tüfeği daha önce hiç görmemişti ve araçta tüfek olduğunu kendisine söylememiştim. Kardeşim tüfeği görünce ‘Abi bu ne?’ dedi. Ben de kendisine ‘Senlik bir şey yok, sen arabada kal’ dedim ve aracın kapısını kapatarak indim. Kardeşim o sırada bana müdahale etmedi. Araçtan inerken yüzüme maske taktım. Maskeyi takmamın nedeni, elimde tüfekle kameralara yakalanmamaktı. Araçtan indikten sonra 'Makbul, Cengiz' diye seslendim. Makbul bana doğru döndü. Kendisine 'Her şeyden haberim var' dedim. Tüfeği doğrultarak doldur-boşalt yaptım. Bu hareketten sonra Makbul biraz geri çekilir gibi oldu. Ardından bana hakaret etti ve nişanlım hakkında da sözler söyledi. Bu sırada Makbul ile aramızda yaklaşık 2–3 metre mesafe vardı. Benim maktulü öldürmek gibi bir amacım yoktu. Eğer öldürmek isteseydim tüfeği doğrudan kafasına doğrultabilirdim. Ben tüfeği maktulün ayağına doğru ateş ettim. Tüfekte başka mermiler de vardı ancak eyleme devam etmedim. Çünkü amacım maktulü öldürmek değildi. Maktulü vurduktan sonra araca doğru yürüdüm. Bu sırada kardeşimin aracı çalıştırdığını gördüm ve aracın arkasından koştum. Koşarken sokakta 3–4 genç gördüm ve onlara ambulansı aramalarını söyledim. Kısa süre sonra aracı kullanan kardeşime yetiştim. Kapıyı açmasını istedim ancak kapıyı açmadı. Daha sonra araçtan indim. Kardeşim bana 'Abi sen ne yaptın' dedi'.

Diğer sanık Muhammet Enes K.’nin ifadesi

Sanık Muhammet Enes K. ise mahkemede abisiyle arabadayken olanları anlattı ve tüfeği olay sırasında ilk kez gördüğünü belirtti:

'Olay günü abimle arabada eve gidiyorduk. Eve gittiğimiz esnada abim aniden koltuğun altından bir tüfek çıkardı ve araçtan indi. O ana kadar aracın içinde tüfek olduğunu bilmiyordum ve daha önce de görmemiştim. Tüfeği görünce şoka girdim. Abim araçtan inerken bana 'Sen aşağı inme, senlik bir şey yok, beni bekle' dedi. Abimin maske takıp takmadığını fark etmedim, o an dikkat etmedim. Kış mevsimiydi ve hava karanlıktı. Abim araçtan iner inmez aracı çalıştırarak oradan uzaklaştım. Bir miktar mesafe aldıktan sonra bir el silah sesi duydum. Makbul isimli şahsı tanımam, kendisini bilmem. Vurulma anını da görmedim. Dikiz aynasından baktığımda abimin koşarak araca doğru geldiğini gördüm. Sokaktan dönmek üzereyken abim araca yetişti ve araca vurarak beni durdurmamı, kendisini almamı istedi. Ben de aracı durdurarak abimi araca aldım. O esnada aracın plakasına bakmadım. Şokta olduğum için yaklaşık 10–15 saniye boyunca kapıyı açmakta tereddüt ettim. Abim araca bindikten sonra kendisine 'Abi sen ne yaptın, bana neden haber vermedin?' dedim. Bu sırada abim telefonla konuşuyordu. Kiminle konuştuğunu bilmiyorum. Ne kadar süre seyir halinde kaldığımızı da hatırlamıyorum. Abim yol boyunca telefonla konuşmaya devam etti. Şokta olduğum için kiminle konuştuğunu hatırlamıyorum. Olaydan sonra abim araca bindiğinde tüfek elindeydi. Ancak tüfeği aracın neresine koyduğunu görmedim. Evimize yaklaştığımızda ben araçtan ayrıldım. Ben araçtan indikten sonra abim aracı alarak yoluna devam etti. Kendisine nereye gittiğini sorduğumda bana bir şey söylemedi. Abim nişanlısının başına gelenlerle ilgili bana hiçbir şey anlatmadı. Abim içine kapanık bir kişidir. Daha önce herhangi biriyle bir sıkıntısı olduğuna dair bana bir şey söylememiştir. Mahkemenizden beraatime karar verilmesini talep ederim'.

Maktulün eşi E.A.’nin beyanı

Maktulün eşi E.A. ise olay günü eşinin gece vardiyasına gideceğini, evden saat 22.30 civarında çıktığını ve yaklaşık 15 dakika sonra komşuların vurulma ihbarı verdiğini söyledi. E.A. mahkemede Melisa ile konuştuğunu ve Melisa'nın öğretmenler tarafından sıkıştırıldığını, bu nedenle ifade hatası yapmış olabileceğini belirtti. E.A. ayrıca düğün anı ve eşinin kadınlarla tokalaşma alışkanlığı olmadığı yönündeki savunmasını ifade etti. E.A. sözlerini şu şekilde özetledi:

'Ben hem eşime hem de Melisa’ya, aralarında herhangi bir şey yaşanıp yaşanmadığını sordum. Melisa’nın abisi ile eşim, yaklaşık 5 saat boyunca aynı iş yerinde çalışmıştır. Eşim bana, Melisa’nın bir gün dükkana geldiğini ve sonrasında düştüğünü söyledi. Melisa zaman zaman evimize gelirdi, eve geldiğinde eşim de evde olurdu. Her ne kadar az önce huzurunuzda sanık Uğur, düğünde eşimin onunla tokalaşmak istediğini anlattığını söylemiş ise de böyle bir olay kesinlikle yaşanmamıştır. O sırada eşimin yanındaydım. Eşim kadınlarla tokalaşan biri değildir. Düğün günü eşim, Melisa ve annesiyle hiçbir şekilde iletişime geçmemiştir. Ben de eşimle evlendiğimiz günden bu yana Melisa ve annesiyle yaklaşık sekiz yıl boyunca hiçbir şekilde görüşmedim. Melisa’nın abisi de düğünümüze gelmemiştir. Yaşanan olay nedeniyle şikayetçiyim. Suçların failleri hakkında gerekli cezaların verilmesini talep ederim'.

Mahkemenin kararları

Mahkeme heyeti, tanık Melisa Sakine A.’nın yaralanmasının niteliğinin belirlenmesi için tüm tedavi evraklarının Adli Tıp Kurumu’na gönderilmesine karar verdi. Ayrıca tanıklar Melisa Sakine A. ve Eren K. hakkında yeniden zorla getirme emri çıkarılmasına hükmedildi. Heyet, sanıklar Uğur K. ve Muhammet Enes K. hakkında ise suçun vasıf ve mahiyeti, kuvvetli suç şüphesi, delillerin henüz tam toplanmamış olması ve adli kontrolün yetersiz kalacağı gerekçeleriyle tutukluluk hallerinin ayrı ayrı devamına karar verdi.

Olayın geçmişi

Olay, Gaziantep’in Şehitkamil ilçesine bağlı Seyrantepe Mahallesi’nde 8 Şubat akşamı meydana geldi. Sokakta yürüyen Cengiz Akkurt (53), pompalı tüfekle saldırıya uğradı. Ağır yaralanan Akkurt, kaldırıldığı özel hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olay sonrasında Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı; saldırıyı gerçekleştirdiği belirlenen iki zanlı yakalandı. Şüphelilerin kaçışta ikiz plakalı araç kullandıkları ve olay sonrası aracın jant kapaklarını değiştirdikleri tespit edildi. Yapılan aramalarda olayda kullanıldığı belirtilen av tüfeği ele geçirildi ve şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

