İstanbul Boğazı'nda Bulunan Ceset: Svechnikov Şüphesi, DNA Örneği Alındı

İstanbul Boğazı'nda bulunan cesedin 24 Ağustos 2025'te kaybolan Rus yüzücü Nikolai Svechnikov'a ait olabileceği değerlendiriliyor; DNA örneği alındı.

Yayın Tarihi: 21.01.2026 11:54
Güncelleme Tarihi: 21.01.2026 11:54
İstanbul Boğazı'nda Bulunan Ceset: Svechnikov Şüphesi, DNA Örneği Alındı

İstanbul Boğazı'nda bulunan ceset, Svechnikov şüphesiyle inceleniyor

Soruşturma başlatıldı; DNA örneği alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Boğazı'nda bulunan ve 37. Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı sırasında kaybolan yüzücüye ait olabileceği değerlendirilen cesetle ilgili soruşturma başlattı.

Dün Kuruçeşme açıklarında ihbar üzerine harekete geçen Deniz Liman Şube Müdürlüğü ekipleri, kıyıya vuran erkek cesedini denizden çıkardı. Yapılan ilk incelemede şahsın kafa, ayak ve kollarının olmadığı ve üzerinde yüzücü kıyafeti bulunduğu belirlendi.

Cesedin, 24 Ağustos 2025 günü Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'nda kaybolan ve Beykoz Kavacık Polis Merkezi Amirliği'ne kayıp müracaatı yapılan Nikolai Andreevich Svechnikov ile ilişkilendirilebileceği üzerinde duruluyor. Haber metninde adı geçen diğer kaydî biçim olan Nikolay Svechnikova ifadeleri de konuyla bağlantılı olarak yer alıyor.

Cesedin bulunma noktası olan Kuruçeşme ve üzerindeki kıyafetlerin yaz aylarında kaybolan sporcu ile uyumlu olması, olası kimlik tespitini güçlendiriyor.

Soruşturma kapsamında cesedin kesin kimliğinin belirlenmesi için DNA örneği alındı ve adli işlemler sürüyor.

Boğaz'da bulunan cesedin Rus yüzücü Svechnikov olabileceği değerlendiriliyor: Kimlik tespiti için...

Boğaz'da bulunan cesedin Rus yüzücü Svechnikov olabileceği değerlendiriliyor: Kimlik tespiti için DNA örneği alındı

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

