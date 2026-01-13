Hatay'da Ablası Tarafından Vurulan 17 Yaşındaki Eylül Hayatını Kaybetti

Hatay'da ablası tarafından başından vurulan 17 yaşındaki Eylül, 7 günlük tedavi sürecinin ardından hayatını kaybetti. Soruşturma ve yakalamalar sürdü.

Yayın Tarihi: 13.01.2026 14:34
Güncelleme Tarihi: 13.01.2026 14:37
Olayın ayrıntıları ve soruşturma

Hatay'ın Samandağ ilçesi Mağaracık Mahallesi'nde, 6 Ocak günü yaşanan olayda, ailesiyle birlikte yaşadığı konteynerde baş kısmından yaralı halinde bulunan 17 yaşındaki Eylül M., ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Olayı soruşturan Hatay Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonucu, Eylül'ü vuran kişinin ablası E.M. olduğu tespit edildi. Silah temin edenlerin ise S.Y., D.S. ve M.Ç. olduğu belirlendi.

Olay yerine yaklaşık 200 metre uzaklıkta bir tavuk kümesinde, olayda kullanıldığı değerlendirilen 1 adet tabanca, 1 adet şarjör ve 1 adet 7.65 mm fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan üç şüpheli, sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

Kardeşini vuran 19 yaşındaki abla E.M. hakkında akıl sağlığı tespiti için karar verildi ve Adana Dr. Ekrem Tok Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'ne yatırıldı.

Yaşam mücadelesi kaybedildi

Defne Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaklaşık 7 gündür tedavi gören 17 yaşındaki Eylül, sabah saatlerinde yaşamını yitirdi. Eylül'ün son yolculuğunun Mağaracık Mahallesi'nde yapılacağı öğrenildi.

Soruşturma ve yargı süreci devam ediyor; emniyet ve adli makamların çalışmaları sürüyor.

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

