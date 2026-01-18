İnegöllü İş Adamı Sedat Taç Trafik Kazasında Yaşamını Yitirdi

Kaza detayları ve cenaze töreni

Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden İnegöllü iş insanı ve mobilyacı Sedat Taç (46), gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

Kaza, dün saat 21.00 sıralarında Bursa-Ankara karayolu üzeri İnegöl girişinde meydana geldi. Bursa’dan İnegöl’e seyir halinde olan Sedat Taç yönetimindeki 26 ACL 757 plakalı otomobilin yakıtı bitti. Aracını yol kenarına çeken sürücü, aracın dışında beklemeye başladı.

Bu sırada aynı yönde seyreden Tamer D. (21) yönetimindeki 16 DZ 410 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarında bekleyen Sedat Taç'a ve sol şeritte seyir halinde olan Makedonya uyruklu Mustafov Beazit (50) yönetimindeki GE 0464 AC plakalı TIR’a çarptı.

Kazada, 26 ACL 757 plakalı otomobilin sürücüsü Sedat Taç ile 16 DZ 410 plakalı hafif ticari aracın sürücüsü Tamer D. yaralandı. Çarpmanın etkisiyle karayolu bir süre trafiğe kapandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ağır yaralanan Sedat Taç, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Hayatını kaybeden Sedat Taç için bugün ikindi namazına müteakip İshakpaşa Camii’nde cenaze namazı kılındı. Taç’ın cenazesi, Mahmudiye Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Cenazeye İnegöl Kaymakamı Eren Arslan, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Burhan Serbest, CHP İnegöl İlçe Başkanı Zemci Şahin, Bursa Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Alinur Aktaş, oda ve dernek başkanları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

