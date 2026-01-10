Çorum Osmancık'ta Jandarma Operasyonu: Çok Miktarda Uyuşturucu — 1 Tutuklama

Çorum'un Osmancık ilçesinde jandarmanın operasyonunda M.Y.'nin ev ve iş yerinde çok miktarda uyuşturucu ele geçirildi; şüpheli tutuklandı.

Yayın Tarihi: 10.01.2026 14:23
Güncelleme Tarihi: 10.01.2026 14:30
Olayın Özeti

Çorum’un Osmancık ilçesinde, Çorum İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde yürütülen çalışma sonucu tespiti yapılan M.Y. isimli şahsa yönelik operasyon düzenlendi.

Arama ve Ele Geçirilenler

Operasyon kapsamında şüphelinin ikamet ve iş yerinde yapılan aramalarda çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gözaltı ve Yargılama

Gözaltına alınan şahıs, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan M.Y. tutuklandı.

ÇORUM’UN OSMANCIK İLÇESİNDE JANDARMA EKİPLERİNCE BİR ŞAHSIN EVİ VE İŞ YERİNE DÜZENLENEN OPERASYONDA ÇOK MİKTARDA UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ. GÖZALTINA ALINAN ZEHİR TACİRİ, SEVK EDİLDİĞİ MAHKEMECE TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ.

