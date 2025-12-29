DOLAR
Gazipaşa'da Tofaş beton bloğa çarptı — 1 yaralı

Gazipaşa'da sürücüsünün kontrolünü kaybettiği Tofaş, su kanalındaki beton bloğa çarparak hurdaya döndü; araçta sıkışan 1 kişi itfaiye tarafından kurtarıldı.

Yayın Tarihi: 29.12.2025 21:57
Güncelleme Tarihi: 29.12.2025 21:59
Korubaşı Mahallesi'nde akşam saatlerinde kaza

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, su kanalının bağlantı noktasındaki beton bloğa çarpan Tofaş marka otomobil hurdaya döndü. Kazada araç içinde sıkışan bir kişi, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

Kaza, saat 18.30 sıralarında Gazipaşa'ya bağlı Korubaşı Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, Korubaşı istikametinden çarşı yönüne seyir halinde olan Mehmet U. idaresindeki 07 AKG 94 plakalı Tofaş marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki su kanalının bağlantı noktasındaki beton bloğa çarptı.

Çarpmanın etkisiyle araçta yolcu olarak bulunan Durdu U. araç içerisinde sıkıştı. Olay yerine sevk edilen sağlık, polis ve Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla sıkıştığı yerden çıkarılan yaralıya olay yerinde sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptı.

Yaralı, yapılan müdahalenin ardından ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle araç hurdaya dönerken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

