İnegöl'de mobilya fabrikasında feci kaza: Talaş silosuna düşen işçi hayatını kaybetti
Olayın Detayları
Bursa'nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren bir mobilya fabrikasında akşam saatlerinde meydana gelen kazada, Yasin Turgut (31) hayatını kaybetti.
Olay, saat 19.00 sıralarında İnegöl Mobilya İhtisas Organize Sanayi bölgesinde faaliyet gösteren söz konusu fabrikada yaşandı. Turgut, talaş silosunu temizlediği sırada, siloda dönen helezona kapılarak feci şekilde yaşamını yitirdi.
Müdahale ve Soruşturma
Olayı gören işçilerin ihbarı üzerine 112, jandarma ve itfaiye arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri olay yerinde Turgut'un hayatını kaybettiğini tespit ederken, talaş silosunda sıkışan işçinin cansız bedeni itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Yasin Turgut'un cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için adli tıp kurumuna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
