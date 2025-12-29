Safranbolu'da Çam Ağacı Kar Yüküyle Devrildi: İki Araçta Hasar

Olay Yeri: Yenimahalle Bağlar Sitesi

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde, yoğun kar yağışının ardından bir çam ağacı park halindeki iki aracın üzerine devrildi ve araçlarda hasar meydana geldi.

Olay, Yenimahalle Bağlar Sitesi içinde gerçekleşti. Ağaç, üzerindeki karın ağırlığına dayanamayarak iki araca zarar verdi. İlgililer, araçlarda oluşan hasarın maddi nitelikte olduğunu bildirdi.

Haberde yer alan bilgiye göre, zarar gören ağaçların belediye ekiplerince kaldırılacağı öğrenildi.

Site sakini Mehmet Özkul, ağacın devrilmesi nedeniyle "2 araçta küçük çaplı hasar meydana geldiğini" ve bölgede kar birikintisi olan diğer ağaçların da "tehlike oluşturduğunu" söyledi.

Yetkililer, benzer olaylara karşı site sakinlerinin dikkatli olması ve potansiyel tehlike oluşturan ağaçların bildirilmesi çağrısında bulundu.

KARABÜK’ÜN SAFRANBOLU İLÇESİNDE ÇAM AĞACININ DEVRİLMESİ SONUCU İKİ ARAÇTA HASAR OLUŞTU.