Safranbolu'da Çam Ağacı Kar Yüküyle Devrildi: İki Araçta Hasar

Safranbolu Yenimahalle'de karın ağırlığıyla devrilen çam ağacı, park halindeki iki araca maddi hasar verdi; belediye ekipleri müdahale edecek.

Yayın Tarihi: 29.12.2025 22:04
Güncelleme Tarihi: 29.12.2025 22:08
Olay Yeri: Yenimahalle Bağlar Sitesi

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde, yoğun kar yağışının ardından bir çam ağacı park halindeki iki aracın üzerine devrildi ve araçlarda hasar meydana geldi.

Olay, Yenimahalle Bağlar Sitesi içinde gerçekleşti. Ağaç, üzerindeki karın ağırlığına dayanamayarak iki araca zarar verdi. İlgililer, araçlarda oluşan hasarın maddi nitelikte olduğunu bildirdi.

Haberde yer alan bilgiye göre, zarar gören ağaçların belediye ekiplerince kaldırılacağı öğrenildi.

Site sakini Mehmet Özkul, ağacın devrilmesi nedeniyle "2 araçta küçük çaplı hasar meydana geldiğini" ve bölgede kar birikintisi olan diğer ağaçların da "tehlike oluşturduğunu" söyledi.

Yetkililer, benzer olaylara karşı site sakinlerinin dikkatli olması ve potansiyel tehlike oluşturan ağaçların bildirilmesi çağrısında bulundu.

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

