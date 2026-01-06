Çorum Sungurlu'da Aranan 2 Hükümlü Yakalandı
Olayın Detayları
Edinilen bilgiye göre, Sungurlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttüğü titiz çalışmalar çerçevesinde Sunguroğlu Mahallesi Necmettin Erbakan Caddesi üzerinde çalışma gerçekleştirdi.
Yapılan operasyonda, hakkında "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan 5 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan suça sürüklenen çocuk U.C.E. ile hakkında "hırsızlık" suçundan 3 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan suça sürüklenen çocuk M.O. yakalanarak gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan hükümlüler tutuklandı.
