Çorum Sungurlu'da Aranan 2 Hükümlü Yakalandı

Çorum'un Sungurlu ilçesinde polis ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki suça sürüklenen çocuğu yakalayıp tutukladı.

Yayın Tarihi: 06.01.2026 13:01
Güncelleme Tarihi: 06.01.2026 13:01
Çorum Sungurlu'da Aranan 2 Hükümlü Yakalandı

Çorum Sungurlu'da Aranan 2 Hükümlü Yakalandı

Olayın Detayları

Edinilen bilgiye göre, Sungurlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttüğü titiz çalışmalar çerçevesinde Sunguroğlu Mahallesi Necmettin Erbakan Caddesi üzerinde çalışma gerçekleştirdi.

Yapılan operasyonda, hakkında "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan 5 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan suça sürüklenen çocuk U.C.E. ile hakkında "hırsızlık" suçundan 3 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan suça sürüklenen çocuk M.O. yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan hükümlüler tutuklandı.

ÇORUM’UN SUNGURLU İLÇESİNDE POLİS EKİPLERİ, HAKLARINDA KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI BULUNAN FİRARİLERE...

ÇORUM’UN SUNGURLU İLÇESİNDE POLİS EKİPLERİ, HAKLARINDA KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI BULUNAN FİRARİLERE YÖNELİK DÜZENLENEN OPERASYONDA 2 CEZAEVİ FİRARİSİ YAKALANDI.

ÇORUM’UN SUNGURLU İLÇESİNDE POLİS EKİPLERİ, HAKLARINDA KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI BULUNAN FİRARİLERE...

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Erdemli’de Mutfak Yangını Belediye Personelinin Müdahalesiyle Söndürüldü
2
Denizli 2025 Asayiş Raporu: Suçlarda Azalma, Yakalanan Şahıs Sayısı Arttı
3
Samsun İlkadım'da Çöp Konteyneri Yangını Söndürüldü
4
Çorum Bayat'ta Sobadan Çıkan Yangın: 1 Kişi Hayatını Kaybetti
5
Erzin'de Narenciye Fabrika Yangını: 19 Yaşındaki İşçi Salih Yatsugey Yaşamını Yitirdi
6
Adıyaman'da Maaşını Alamadığını İddia Eden İşçi Çimento Silosuna Çıktı
7
Çorum Sungurlu'da Aranan 2 Hükümlü Yakalandı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları