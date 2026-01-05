Crans-Montana Bar Yangını: Ölenlerin Tamamının Kimlikleri Tespit Edildi

Crans-Montana Bar Yangınında Tüm Kimlikler Belirlendi

İsviçre’nin Crans-Montana kayak merkezinde yılbaşı gecesi Le Constellation adlı barda çıkan yangında yaşamını yitirenlerin tamamının kimlik tespitinin yapıldığı açıklandı.

Polis, yangında 40 kişinin hayatını kaybettiğini ve ölenlerin yaşlarının 14 ile 39 arasında değiştiğini bildirdi. Ölenlerden 15 kişinin 18 yaşından küçük olduğu, en küçüklerinin ise 14 yaşında bir İsviçreli kız çocuğu ile bir Fransız erkek çocuğu olduğu kaydedildi.

Hayatını kaybedenlerin uyrukları arasında İsviçre, İtalya, Romanya, Portekiz, Fransa, Belçika, İsrail, Birleşik Krallık ve Türkiye olduğu belirtildi. Polis, ölenlere ilişkin daha fazla detay verilmeyeceğini duyurdu.

Yangında 40 kişinin yaşamını yitirmesinin yanı sıra 119 kişinin yaralandığı; bunlardan 6 kişinin durumunun ciddi olduğu ve ciddi yaralananların kimlik tespitlerinin henüz tamamlanmadığı aktarılmıştı.

Soruşturma ve Şüpheliler

Olayla ilgili olarak barı işleten Fransız çift Barın Jacques ve Jessica Moretti hakkında soruşturma açıldı. Çift hakkında ihmal sonucu adam öldürme, ihmal sonucu bedensel zarar verme ve ihmal sonucu kundaklama şüphesi bulunduğu bildirildi.

Ön soruşturma sonuçlarına göre, tavana çok yakın taşınan şişelerin üzerindeki havai fişekler yangının muhtemel nedeni olarak gösteriliyor. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

