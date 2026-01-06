Crans-Montana yangını: 40 ölü, barda 2019'dan beri denetim yapılmamış

Crans-Montana'daki Le Constellation barındaki yılbaşı yangınında 40 kişi öldü; Belediye Başkanı Feraud, barda 2019'dan beri denetim yapılmadığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 06.01.2026 13:53
Güncelleme Tarihi: 06.01.2026 13:53
Crans-Montana yangını: 40 ölü, barda 2019'dan beri denetim yapılmamış

Crans-Montana yangını: 40 kişi hayatını kaybetti

Soruşturma ve belediye açıklaması

İsviçre’nin Crans-Montana kayak merkezinde bulunan Le Constellation adlı barda yılbaşı gecesi çıkan yangın, 40 kişinin ölümü ve 119 kişinin yaralanması ile sonuçlandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Crans-Montana Belediye Başkanı Nicolas Feraud, düzenlediği basın toplantısında söz konusu barda 2019’dan bu yana güvenlik denetimi yapılmadığını bildirdi. Feraud, "Bu durumdan son derece üzüntü duyuyoruz. Kontrollerin yapılmadığına dair herhangi bir bilgimiz yoktu." dedi ve davaya dahil olunup olunmayacağının hakimlerin kararına kalacağını belirtti.

Feraud, barda kullanılan ses yalıtım köpüğünün geçmiş dönemde kabul edilebilir bulunduğunu ifade etti ve tüm kapalı mekanlarda maytap kullanımının yasağını duyurdu. Mekanda fazla kişi olup olmadığını belirlemenin işletme sahiplerinin sorumluluğunda olduğunu vurgulayan Feraud, "Le Constellation’ın yöneticilerinin, yönetmeliklere uygun hareket edip etmediklerini bilmeleri gerekiyor" diye konuştu.

Belediye başkanının istifa edip etmeyeceğine ilişkin soruya yanıt veren Feraud, "İstifa etmiyorum, hayır, etmek de istemiyorum" ifadelerini kullandı ve kendisinin ile yetkililerin Crans-Montana halkı tarafından seçildiğini, bölgede kalan halka yardım etmek için görevde olmaları gerektiğini söyledi.

Savcılık açıklamaları ve suçlamalar

Savcılar, yangının muhtemelen "alkol şişesinin üzerine takılan ve ahşap tavana yakın tutulan maytapların tavanı tutuşturmasıyla" başladığını belirtti. Olayla ilgili olarak 2 bar işletmecisi hakkında cezai soruşturma başlatıldı.

Yerel medyada Jacques ve Jessica Moretti olarak adlandırılan Fransız çifte, ihmal sonucu adam öldürme, ihmal sonucu bedensel zarar verme ve ihmal sonucu yangın çıkarma suçlamaları yöneltildi.

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

