Çubuk'ta taş ocağı kazasında işçi hayatını kaybetti

Ankara Çubuk'ta 20 Aralık 2025'te taş ocağı kazasında ağır yaralanan K.Y. (53), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi; işyeri müdürü U.K. tutuklandı.

Yayın Tarihi: 19.01.2026 11:41
Güncelleme Tarihi: 19.01.2026 11:41
Çubuk'ta taş ocağı kazasında işçi hayatını kaybetti

Çubuk'ta taş ocağı kazasında işçi hayatını kaybetti

Olayın ayrıntıları

Ankara’nın Çubuk ilçesinde bulunan bir taş ocağında 20 Aralık 2025 tarihinde meydana gelen iş kazasında, kayaçları kırmaya yarayan makineyi kullanan K.Y. (53) ağır yaralandı.

İddialara göre, K.Y. olaydan 3 gün önce emekli olmuş ancak maddi imkânsızlıklar nedeniyle tekrar çalışmaya başladığı belirtildi. Yaralı işçi kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Soruşturma ve gözaltı

Olayla ilgili olarak iş yerinden sorumlu müdür U.K. gözaltına alındı. U.K., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine konuldu. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

ANKARA'NIN ÇUBUK İLÇESİNDE BİR MADEN OCAĞINDA MEYDANA GELEN İŞ KAZASINDA YARALANAN İŞÇİ...

ANKARA'NIN ÇUBUK İLÇESİNDE BİR MADEN OCAĞINDA MEYDANA GELEN İŞ KAZASINDA YARALANAN İŞÇİ KALDIRILDIĞI HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ.

ANKARA'NIN ÇUBUK İLÇESİNDE BİR MADEN OCAĞINDA MEYDANA GELEN İŞ KAZASINDA YARALANAN İŞÇİ...

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

İLGİLİ HABERLER

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Tokat Başçiftlik'te Yoğun Kar: Kar Kalınlığı 1 Metreyi Aştı
2
Tuzla'da Çakmak Fabrikasında Yangın — Üretim Tesisi Tahliye Edildi
3
Bilecik'te Eski Eşinin Evlendiği Polise Ateş Açan Memur Adliyeye Sevk Edildi
4
Esenyurt'ta Park Yeri Kavgası: Komşu İki Aile Savaşa Döndü
5
Kahramanmaraş'ta Kaçakçılık Operasyonu: 2 Gözaltı, 12 Cep Telefonu ve Alkol Ele Geçirildi
6
Şanlıurfa Viranşehir'de Buzlanma Kaynaklı Zincirleme Kaza: 2 Ölü
7
Bolu'da Karla Kaplı Tesiste Drift: Bir Ehliyet Süresiz İptal, Diğerine 60 Gün Men

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları