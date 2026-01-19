Çubuk'ta taş ocağı kazasında işçi hayatını kaybetti

Olayın ayrıntıları

Ankara’nın Çubuk ilçesinde bulunan bir taş ocağında 20 Aralık 2025 tarihinde meydana gelen iş kazasında, kayaçları kırmaya yarayan makineyi kullanan K.Y. (53) ağır yaralandı.

İddialara göre, K.Y. olaydan 3 gün önce emekli olmuş ancak maddi imkânsızlıklar nedeniyle tekrar çalışmaya başladığı belirtildi. Yaralı işçi kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Soruşturma ve gözaltı

Olayla ilgili olarak iş yerinden sorumlu müdür U.K. gözaltına alındı. U.K., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine konuldu. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

ANKARA'NIN ÇUBUK İLÇESİNDE BİR MADEN OCAĞINDA MEYDANA GELEN İŞ KAZASINDA YARALANAN İŞÇİ KALDIRILDIĞI HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ.