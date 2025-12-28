DOLAR
Batman'da Silahlı Saldırı: 33 Yaşındaki Ali Olgun Hayatını Kaybetti

GAP Mahallesi'nde 33 yaşındaki Ali Olgun silahlı saldırıda yaşamını yitirdi; M.Y. ve B.S. ruhsatsız tabancayla yakalandı.

Yayın Tarihi: 28.12.2025 16:07
Güncelleme Tarihi: 28.12.2025 16:08
BATMAN (İHA) – Batman'ın GAP Mahallesi'nde meydana gelen silahlı saldırıda, 33 yaşındaki Ali Olgun ağır yaralandı ve kaldırıldığı Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kurtarılamadı.

Olay ve müdahale

Olay, GAP Mahallesi'nde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, Ali Olgun, henüz belirlenemeyen bir nedenle kimliği belirsiz kişi veya kişilerce silahlı saldırıya uğradı. Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ağır yaralanan Ali Olgun, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Soruşturma ve gözaltılar

Olayın ardından kaçan kişilerin yakalanması için Batman Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri geniş çaplı inceleme başlattı. Ekipler kısa sürede olaya karıştığı tespit edilen M.Y. ve B.S. isimli iki şüpheliyi, olayda kullanılan ruhsatsız tabanca ile birlikte yakalayarak gözaltına aldı.

Emniyete götürülen şüphelilerin sorgusu devam ederken, olayla ilgili çok yönlü inceleme sürüyor.

