D-100'de Kaza: Otomobilde 3 Kişinin Kendinden Geçmiş Hali Kamerada

D-100 kara yolu Düzce istikametinde meydana gelen kazada, arkadan çarpma sonucu oluşan olay sosyal medyaya yansıdı. Kazanın ardından otomobile yönelen hafif ticari araç sürücüsünün, araçtaki kişilerin kendinden geçmiş olduğunu fark etmesi dikkat çekti.

Olayın Detayları

Seyir halindeki hafif ticari araca, arka taraftan çarpma meydana geldi. Çarpmanın ardından hafif ticari araç sürücüsü aracından inerek çarpan otomobile yöneldi ve otomobilin kapısını açtı. Araç içinde bulunan sürücü dahil toplam 3 kişinin kendinden geçmiş halde olduğu görüldü.

Yaşanan o anlar cep telefonu kamerasıyla kayda alınarak sosyal medyada paylaşıldı. Görüntülerin paylaşılması üzerine ilgili ekipler harekete geçti.

Gözaltılar ve Soruşturma

Olayla ilgili yapılan müdahalede, otomobil sürücüsü Z.A. (32) ile araçta yolcu olarak bulunan V.B. (25) ve H.B. (29) isimli şahıslar gözaltına alındı. Konuyla ilgili inceleme ve soruşturma sürüyor.

