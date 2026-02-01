Şanlıurfa'da Kazmalı ve Kürekli Arazi Kavgası: 7 Yaralı

Şanlıurfa Akçakale'de arazi anlaşmazlığı yüzünden taşlı, sopalı ve kürekli kavga çıktı; 7 kişi yaralandı, olay cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yayın Tarihi: 01.02.2026 13:51
Güncelleme Tarihi: 01.02.2026 13:52
Şanlıurfa'da Kazmalı ve Kürekli Arazi Kavgası: 7 Yaralı

Şanlıurfa'da Kazmalı ve Kürekli Arazi Kavgası: 7 Yaralı

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine bağlı Mil Dalca Mahallesi'nde, aynı mahallede yaşayan iki grup arasında çıkan arazi anlaşmazlığı taşlı, sopalı ve kürekli kavgaya dönüştü. Olayda 7 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı ve kavga anı cep telefonu ile kaydedildi.

Olayın Detayları

İddiaya göre, yolda karşılaşan iki grup arasında başlayan tartışma, tarafların yakınlarının da da dahil olmasıyla büyüyerek kavgaya evrildi. Taraflar birbirine taş, sopa ve küreklerle saldırdı; kavga anları cep telefonuyla görüntülendi.

Yaralıların Tedavisi

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralılara müdahale ederek onları Akçakale Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralıların tedavi altına alındığı bildirildi.

Soruşturma ve Gelişmeler

Jandarma ekipleri, cep telefonuyla görüntülenen kavgaya karışan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

ŞANLIURFA'DA AYNI MAHALLEDE YAŞAYAN İKİ GRUP ARASINDA ARAZİ ANLAŞMAZLIĞI NEDENİYLE ÇIKAN TAŞLI...

ŞANLIURFA'DA AYNI MAHALLEDE YAŞAYAN İKİ GRUP ARASINDA ARAZİ ANLAŞMAZLIĞI NEDENİYLE ÇIKAN TAŞLI, SOPALI VE KÜREKLİ KAVGADA 7 KİŞİ YARALANDI

ŞANLIURFA'DA AYNI MAHALLEDE YAŞAYAN İKİ GRUP ARASINDA ARAZİ ANLAŞMAZLIĞI NEDENİYLE ÇIKAN TAŞLI...

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

İLGİLİ HABERLER

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ağlasun'da Antalya-Isparta Kazasında Ölü Sayısı 7'ye Yükseldi
2
Adıyaman'da K-2A Konteyner Kentte Yangın: Panik Yaşandı
3
Bayrampaşa'da restoranda yangın: Tekstil dükkanına sıçramadan söndürüldü
4
Adıyaman'da Otomobil Takla Attı: 2 Yaralı
5
Eskişehir'de Cumhuriyet Bulvarı'nda Motosikletli Kurye Ters Yöne Girdi
6
Şanlıurfa'da Kazmalı ve Kürekli Arazi Kavgası: 7 Yaralı
7
Bayrampaşa'da Restoranda Yangın: Tekstil Dükkanına Sıçramadan Söndürüldü

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları