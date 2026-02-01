Şanlıurfa'da Kazmalı ve Kürekli Arazi Kavgası: 7 Yaralı

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine bağlı Mil Dalca Mahallesi'nde, aynı mahallede yaşayan iki grup arasında çıkan arazi anlaşmazlığı taşlı, sopalı ve kürekli kavgaya dönüştü. Olayda 7 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı ve kavga anı cep telefonu ile kaydedildi.

Olayın Detayları

İddiaya göre, yolda karşılaşan iki grup arasında başlayan tartışma, tarafların yakınlarının da da dahil olmasıyla büyüyerek kavgaya evrildi. Taraflar birbirine taş, sopa ve küreklerle saldırdı; kavga anları cep telefonuyla görüntülendi.

Yaralıların Tedavisi

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralılara müdahale ederek onları Akçakale Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralıların tedavi altına alındığı bildirildi.

Soruşturma ve Gelişmeler

Jandarma ekipleri, cep telefonuyla görüntülenen kavgaya karışan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

